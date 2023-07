“Negociaron cuotas individuales”, dijo Kattya tras elección de mesa directiva del Senado

Siguen las repercusiones en torno a la elección de la mesa directiva del Senado. En ABC TV, la legisladora de Encuentro Nacional, Kattya González habló de una componenda política para que Silvio “Beto” Ovelar sea presidente.

“Hace un mes estaban de un lado y 8 horas antes cambian (refiriéndose a los que votaron por Ovelar). Hacen de espías, acusó a varios. Recordemos que el considerado en principio de la bancada colorada independiente Arnaldo Samaniego llegó a una vicepresidencia primera y la liberal Hermelinda Alvarenga es también vicepresidenta segunda.

González recalcó que cuando no hay contrapeso habría un gobierno autoritario. “Acá no hubo negociación en el marco de la democracia. Negociaron cuotas individuales y se feudaliza el IPS al clan Samaniego”, señaló. Cree que algunos dijeron que no quieren perder sus becas de Itaipu para sus estudiantes y otra persona dijo “los cargos en la previsional”.

Temor al copamiento

En otro momento indicó que como oposición tienen experiencia del copamiento de poderes. “La arbitrariedad ya la vimos con el gobierno de Horacio Cartes.

Eduardo Nakayama (PLRA), afirmó que hay injerencia política. “Peña y Alliana estaban en reuniones para asegurar el control de sistema de control y los cargos. Para que se note el equilibrio de poderes le hubieran dado presidencia del senado a la oposición”, considera.