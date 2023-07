Los siete intendentes que no reciben plata por no rendir cuentas a Contraloría

Siete administraciones municipales no recibieron un solo guaraní del Ministerio de Hacienda de enero a junio de este año, debido a que sus intendentes no rinden cuentas a la Contraloría General de la República (CGR) o no presentaron sus documentos ante la cartera de Estado, por lo cual, privan a sus contribuyentes de los recursos de Fonacide y royalties.