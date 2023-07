“No es momento de hablar de expulsión”, dice Nakayama

Durante el recordatorio de los 136 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el legislador Eduardo Nakayama indicó los puntos que le parecen se deben tener en cuenta en un corto plazo para recuperar a la nucleación política.

Primero comentó que el ciclo de Efraín Alegre se terminó. “Me preocupa que haya una entrega y un sector que es colaboracionista al partido de gobierno. Si queremos refundar tiene que ser con la lucha de los mejores años del PLRA”, señaló.

Ante las versiones que circulan de que pedirán en la convención extraordinaria la expulsión de varios liberales, cree que no es momento de hablar de expulsiones y que hay que bajar decibeles y ser tolerantes.

“Tiene que haber reglas de convivencia en los partidos políticos”, considera.

Explicó que el llanismo en el 2016 se sintió desplazado del PLRA. “Ellos dicen claramente qué les molestaba. Si yo no hago esto me van a echar a mis funcionarios”, le confesaban algunos liberales, cuyos nombres no citó.