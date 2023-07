Diputado brinda apoyo a médico denunciado por Lilian Samaniego

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo), durante la sesión de la Cámara Baja, hoy brindó su apoyo al médico cirujano Edilberto Rivarola quien tiene 30 años de experiencia en la profesión, y en su condición de presidente de la Asociación de Médicos del IPS denunció a la senadora Lilian Samaniego (ANR) de estar vinculada en hechos de corrupción en la previsional y en especial en los negociados con los medicamentos.

“Desde mi banca brindo todo mi apoyo al doctor Dr. Edilberto Rivarola, quien desde su condición de presidente de la Asociación de Médicos del IPS tuvo la osadía, la impertinencia de denunciar a una autoridad nacional. Ahora está en el banquillo de los acusados enfrentando un juicio por difamación. El Círculo Paraguayo de Médicos y la Asociación de Médicos del IPS expresaron que lo que dijo el médico están fundadas en denuncias sobre manejos irregulares en distinto ámbitos de la previsional”, dijo el diputado Rodríguez.

“Mike Tyson” de la corrupción busca acallar las denuncias

El diputado lamentó que la senadora Lilian Samaniego en su condición de parlamentaria quiera acallar las denuncias que se hacen en su contra utilizando al sistema judicial como garrote en un claro mensaje de que nadie va a ganar al “sistema”.

“El médico está enjuiciado y preocupa la desproporción entre una autoridad nacional y un ciudadano común en la hora de defenderse. El mensaje que intentan enviar es que no van a vencer al sistema, que no van a ganar que no importa cuantas denuncias hagan a sus superiores, que el sistema siempre les va a vencer que por el contrario les va a castigar y que no van a ganar al sistema instalado en el IPS”, lamentó el diputado.

Agregó que si el Poder Judicial condena a este ciudadano común, al médico se va a dejar un nefasto precedente a amedrentamiento y sobre todo un retroceso en la democracia, pues esta denuncia es una dictadura disfrazada de denuncia judicial.

“No debemos permitir esta dictadura disfrazada que quiere utilizar la justicia como un garrote para acallar. Yo condeno desde mi banca el atropello a la dignidad humana y el manoseo al gremio de los médicos. A mi muchos me dijeron que no hable del tema porqué era algo muy grande lo que ocurría dentro del IPS. Yo voy a denunciar, yo vine a la política no para enfrentarme a los peso pluma de la corrupción sino a los Mike Tyson de la corrupción”, puntualizó.