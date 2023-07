Celeste Amarilla: vídeos sobre legisladores colorados muestran “de todo un poco”

En conversación con medios de comunicación en el Congreso Nacional este jueves, la senadora liberal Celeste Amarilla volvió a insinuar que tiene vídeos que expondrá con información comprometedora sobre otros legisladores.

El pasado martes, la senadora Amarilla dijo tener en su poder vídeos con evidencia de irregularidades que involucran a figuras del Partido Colorado como los senadores Lizarella Valiente, Derlis Maidana y Basilio Núñez, e incluso el presidente electo, Santiago Peña, y su vicepresidente Pedro Alliana.

La senadora Amarilla negó que sus declaraciones sean una “amenaza ni una extorsión”, afirmando que se trata de una respuesta a la práctica de otros legisladores de publicar vídeos sobre ella en sesiones del Congreso.

“El primer día de sesión (del nuevo periodo parlamentario) sacaron un vídeo mío con datos desastrosos, facturaciones de empresas que no son mías, con total mala fe. Así me han tenido dos años y nunca nadie me defendió”, dijo la legisladora.

Consultada sobre qué contienen los vídeos, se limitó a decir que muestran “de todo un poco”.

Cartismo busca vincular a Oleñik con liberales

La senadora Amarilla también habló sobre una publicación hecha por un medio de comunicación vinculado al cartismo colorado que afirma que el “clan” de Carlos Oleñik Memmel, operador financiero con vínculos con el expresidente Horacio Cartes que fue detenido esta semana bajo sospecha de lavado de dinero del narcotráfico, instaló a una integrante de su familia en la lista de precandidatos al Senado del movimiento del senador liberal Eduardo Nakayama.

La legisladora señaló que la mujer a quien hace referencia la publicación es Andrea Oleñik, hermana de Carlos, una oftalmóloga radicada desde hace décadas en España, quien “nada qué ver tiene con el hermano, al parecer”.

Finalmente, en referencia al copamiento de las representaciones parlamentarias en órganos del Poder Judicial como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por parte de legisladores colorados, la senadora Amarilla dijo que se trata de un “mensaje” autoritario a la ciudadanía.

Vaticinó que, al ser la oposición minoría en ambas Cámaras del Congreso, “nosotros no vamos a poder con ellos” y que “esto va a tener que enfrentar el pueblo”.