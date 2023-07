El Senado “debe funcionar con 45 miembros”, sostiene ‘Bachi’ Núñez

Hoy, la Cámara de Senadores envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales las notas que fueron presentadas por Javier Vera Medina, alias “Chaqueñito”, con la que pidió que se le tome juramento como senador y también la de Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, quien solicitó que se lo espere por 45 días para jurar como legislador.

Previamente a esta decisión, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez conversó brevemente con la prensa y entre sus declaraciones dijo “creer” que la Constitución Nacional “en la pirámide de Kelsen está arriba”.

Como parte de su idea, se calificó a él mismo como un “noble senador” pone como prioridad lo establecido en la Constitución Nacional, que en su artículo 223 -de la Composición de la Cámara de Senadores- cita: “La Cámara de Senadores se compondrá de cuarenta y cinco miembros titulares como mínimo”.

“Hay senadores acá del periodo anterior que le hicieron jurar a dos ciudadanos que pasaban en frente el primer día de juramento; la Cámara de Senadores debe funcionar con 45 miembros”, sentenció.

Bachi Núñez sobre “Mbururú” y “Chaqueñito”

Asimismo, el cartista también hizo mención a que “hay un senador electo y proclamado preso” -tratándose de Rafael Esquivel, más conocido como “Mbururú”- y citó que se encuentra preso por lo establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva.

Por otra parte, en referencia a Javier Vera -Chaqueñito-, Núñez aseguró que no hubo ninguna promesa hacia su persona sobre que podría jurar como senador.

“Yo no hago promesas. Nosotros somos una mayoría de casi 30 senadores y sumando más. No utilizamos, en el buen sentido de la palabra, a Chaqueñito; no sé ni cómo se llama”, declaró.

