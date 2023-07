Senadora sostiene que será ilegal llamar a elecciones anticipadas en el PLRA

“Es lo mismo que se haga en noviembre de este año una Convención Nacional Constituyente, y se diga esto no vale nada y se elija de nuevo presidente, diputados y senadores. Se diga: Santi Peña no es el presidente y se elige de nuevo, esa potestad no la tiene ni siquiera una convención”, indicó.

Afirmó que los miembros del Directorio, así como diputados, senadores, intendentes y presidentes son electos por el pueblo. Añadió que si renuncia Efraín Alegre, titular del PLRA le debe suceder su vicepresidente y si éste renuncia, el próximo.

“Si renuncian los tres, el estatuto prevé que se elijan de entre los miembros del Directorio. Están todas las formas de subsanar las acefalías, fallecimientos etc”, indicó la senadora.

Amarilla dijo que con la actitud de Efraín de pedir nuevas elecciones para que lo cambien va a llevar a la Convención a un choque. “Yo creo que él está buscando generar violencia en esa convención, porque por todos lados se le está diciendo que renuncie. Él falló, él tenía que renunciar un mes después y decir: bueno ya está, hice lo mejor que pude, éste es el resultado, soy un correligionario mas, me quedo en mi casa”, indicó.

La senadora dijo, sin embargo, que lo que más daño le hicieron al partido son los liberales que se “vendieron” a Horacio Cartes y los que cree que Efraín va a retirarse. Lamentó que el partido se dividida debido a las fugas.