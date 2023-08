Piden reforma para apartar al Jurado de Enjuiciamiento de los intereses políticos

- ¿Cuál es la función del Jurado?

- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sin dudas, es un órgano extrapoder que se encuentra descripto en la Constitución Nacional, en cuanto hace a sus funciones y su composición. Su artículo 253 indica que los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.

- ¿Abarca a quiénes específicamente?

- A miembros de los tribunales de apelación, jueces, fiscales adjuntos, agentes fiscales, el defensor general, defensores adjuntos y defensores Públicos...

- ¿Qué le cuestionaron a (Hernán) Rivas?

- El Colegio de Abogados del Paraguay, luego de un largo debate en el seno de su consejo directivo, ya había coincidido en que su designación años atrás (2020) en representación de la Cámara de Diputados había despertado muchas dudas y cuestionamientos con relación a su falta de idoneidad para el cargo, partiendo de su mismo título universitario de abogado. El Jurado es un órgano constitucional muy relevante para el control de quienes deben impartir una recta administración de justicia. En el caso del senador Rivas desconocíamos su desempeño en el ejercicio de la profesión de abogado.

- Pero volvió en este período con más influencias por lo visto, porque fue elegido Presidente del Jurado por unanimidad hasta que la presión ciudadana lo obligó a renunciar.

- El cuestionamiento volvió a resurgir en función a su representación por la Cámara de Senadores. Los fundamentos y motivos son similares. Evidentemente sus pares lo consideraron con habilidades y destreza para el ejercicio de la Presidencia del Jurado. Entiendo que las dudas en torno a su título universitario quedaron de alguna manera resueltas. Lo que sí se percibió objetivamente es que carece de la expertiz para ser “juez de jueces”.

- ¿Cuál es su opinión del nivel que están presentando los encargados de impartir justicia en los últimos años?

- Hay que reconocer que el Poder Judicial fue transformándose en los últimos tiempos en forma positiva. Los magistrados en su mayoría son personas con buena preparación en el ámbito de las ciencias jurídicas, por los mismos requisitos que hacen al concurso para llegar al cargo o mantenerse. Las exigencias son grandes, la competencia también. Entonces, lo que esperamos es que si hay personas con alta formación jurídica en el ámbito de la magistratura, en caso de ser sometidas a un proceso ante el Jurado deberían ser consideradas y eventualmente juzgadas por lo menos por personas de una similar o mayor preparación en el campo jurídico.

- Pero la participación de políticos, algunos con su prontuario de dudosos antecedentes, ¿contaminan todo, o no?...

- No se puede soslayar que la composición del Jurado tiene sin dudas una estructura también política por su concepción constitucional puesto que se integra con representantes de la Cámara de Senadores y de Diputados que necesariamente deben ser abogados. Dadas las funciones del Jurado, en el sentido que tiene potestad de incluso afectar el principio de inamovilidad de magistrados a través de decisiones de remoción, aún cuando sus integrantes provengan de sectores políticos éstos deben tener una formación, experiencia y criterio jurídico para adoptar determinaciones inherentes a las facultades legales que les competen.

- ¿Usted lo conoce como abogado?

- No lo conozco.

- ¿Es socio del Colegio de Abogados?

- No es socio activo del Colegio de Abogados del Paraguay, tampoco sé si pertenece a otro colegio u orden de abogados.

- ¿Cuál es la posición del gremio?

- En un pronunciamiento se puso en cuestión su idoneidad profesional y ética, así como el tenor de sus intervenciones como presidente de tan importante órgano constitucional.

- Tiene deudas que no paga, bienes ocultos, embargados, le señalan que ocultó una flota de vehículos y que maquilló su declaración jurada...

- La sola circunstancia de que los bienes estén bajo el régimen de una medida cautelar, como es el embargo, da cuenta de lo contrario; es decir, tales bienes no estaban ocultos, ya que de ser así no podrían haber sido objeto de un embargo. Para que se entienda, el embargo recae sobre bienes de una persona que pudiera no haber cumplido una obligación, y para que ese embargo se haga efectivo necesariamente deben conocerse los bienes sobre los cuales se trabará el mismo. Entonces es contradictorio, bienes ocultos con bienes embargados. Sin embargo, es preocupante que posea procesos judiciales por no honrar deudas, lo cual plantea como forzosa interrogante acerca de su integridad.

- Lo que se evidencia es el subido interés de los políticos por el manejo del Jurado...

- La propia Constitución Nacional en lo que hace a la composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados adopta ese modelo. En la conformación de ocho miembros que lo integran, cuatro son provenientes de las cámaras del Congreso.

- Está comprobado que el Jurado es un tradicional núcleo de extorsión y apriete, después de aquella nefasta experiencia con (Oscar) González Daher (ya fallecido)...

- No se puede desconocer el pasado sombrío que ha transitado este órgano constitucional, sin embargo, en el presente también está integrado por personas muy honorables, creo que conocidas por todos.

- ¿Es cierto que detrás de las cabezas de instituciones como el Jurado están reunidos poderes fácticos, económicos y políticos dominantes?

- Por la experiencia a través del Jurado de Enjuiciamiento, el involucramiento en el sistema de administración de justicia ya quedó demostrado por episodios pasados, por eso se requiere que los integrantes del cuerpo sean de reconocida solvencia jurídica y sus aspectos éticos destacados.

- Se esperaba más credibilidad de los actores que hacen a nuestra democracia, pero incidentes como el que rodea al Jurado causan mucha decepción.

- En realidad considero que el Jurado debe potenciarse como también otros órganos, con gente de versada preparación y experiencia. Solo de esa forma se puede combatir esa imagen de falta de credibilidad.

- ¿Son tan difíciles de remover estos contaminantes del sistema judicial?

- Es muy difícil, se trata de un proceso que no ocurrirá de la noche a la mañana. Es gravitante darle entidad a los cuestionamientos ciudadanos, para avanzar hacia la credibilidad de las instituciones y el fortalecimiento de la Justicia. En mi opinión, y en la de muchos abogados, es hora de que la composición del Jurado Enjuiciamiento sea objeto de una reforma constitucional que optando por otros diseños, lo aparte de los intereses políticos para optimizar su funcionamiento.

- ¿Cómo debe estar integrado para sacudirse de la influencia de los políticos?

- Entiendo que debería integrarse con abogados que ejercen la matrícula, ministros de la Corte Suprema de Justicia, un representante de la Fiscalía General y del Ministerio de la Defensa Pública, con una menor presencia de los demás poderes del Estado.