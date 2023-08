Video: Yamil Esgaib censura a Rocío Vallejo en audiencia pública

Tras la polémica por haber amenazado al fiscal general de la Estado, la semana pasada, Yamil Esgaib, diputado colorado afín a Honor Colorado, censuró hoy a la diputada por Asunción Rocío Vallejo (Patria Querida) en una audiencia pública organizada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, a la que fue invitada.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública para estudiar modificaciones del Código Procesal Penal, convocada por el parlamentario Yamil Esgaib.

Para tal evento, fue invitada la diputada Rocío Vallejo. En un momento dado, la parlamentaria se encontraba en uso de palabra, hablando sobre los requisitos que establece la ley.

“Esta no es una cuestión de ley, sino de ausencia de autoridades. Porque si tuviésemos a la Policía en la calle y no custodiando cuanto diputado, senador o autoridad hay, cuidándoles a ustedes...” manifestaba Vallejo cuando se percató de que le iban a cortar el micrófono.

La diputada se dirigió a Esgaib, quien presidía el evento, y le pidió que no le cortara el micrófono, pero, sin titubear, el polémico parlamentario le dejó sin poder seguir con su alocución, censurándola al cerrar el micrófono.

La respuesta de Yamil fue: “Te voy a cortar porque no vinimos a hacer populismo para buscar votos”.

Tras este hecho, Vallejo tuiteó: “Me invitan a una audiencia pública, me hacen pasar adelante, me dan la palabra y me cortan porque no les gusta lo que digo. Altanero y autoritario el colega Yamil Esgaib. No me dejó explicar todo lo que tenía que decir. Maleducado!”, sentenció.

