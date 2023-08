Beto Ovelar sobre designación de Rivas al JEM: “Nada de lo que se hizo hasta hoy es accidental”

En conversación con ABC Cardinal, el titulatr del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, reveló que el “comando” de Honor Colorado (HC) ha planificado todo lo que se viene ejecutando en el plano político desde las elecciones generales en la que Santiago Peña salió victorioso.

En ese sentido, afirmó que tanto su postulación -la cual se concretó- para presidente del Congreso y la designación del cuestionado Hernán Rivas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) son parte de lo planificado por el comando cartista.

“Nosotros nos reunimos como comando y nada de lo que se hizo hasta hoy es algo accidental”, dijo.

Designación de Rivas al JEM

Al ser consultado si la designación de Rivas para el JEM es parte de dicha planificación, “Beto” Ovelar mencionó que un senador colorado -miembro de dicha cúpula cartista- lo propuso, aunque no quiso identificarlo.

Agregó que pese a su evidente falta de capacidad para el cargo, se busco dar continuidad a su participación en el Jurado, ya que Rivas ya era miembro del mismo en el período pasada.

También comentó que se decidió designarlo ya que -indicó- verificaron que no contaba con alguna denuncia por corrupción. “El debate no fue largo, no se trató de manera orgánica, él ya era miembro y (se buscó) la continuidad”, expresó.

Hernán Rivas fue designado como representante del Senado ante el JEM. En principio, fue elegido como titular de esta instancia, pero debido a cuestionamientos en su contra por falta de capacidad para el cargo, se vio obligado a renunciar a la presidencia del órgano extrapoder.

No pretenden destituir a fiscal general, según “Beto” Ovelar

El presidente del Congreso, no obstante, descartó que en la agenda de HC figure la destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a través de un juicio político. Aseveró que las declaraciones en ese sentido del diputado cartista Yamil Esgaib no tienen relación con las decisiones tomadas por el comando cartista.

“No fue una instrucción, fue una actitud individual”, comentó, al mismo tiempo de señalar que Esgaib no es parte de la cúpula de Honor Colorado.

En ese sentido, también destacó que la prioridad de Honor Colorado es que Peña realice una buena gestión presidencial. “De Santiago Peña la gente espera mucho, no podemos distraernos en juicio político”, expresó.

“Beto” Ovelar detalló que es parte del comando cartista junto al líder del movimiento, Horacio Cartes; el presidente electo, Santiago Peña; su vicepresidente, Pedro Alliana; el exlegislador Juan Carlos “Calé” Galaverna; José Alberto Alderete del equipo de transición; el futuro ministro de Desarrollo, Tadeo Rojas; el actual senador Basilio “Bachi” Núñez; el titular de la Cámara Baja, Raúl La Torre; el apoderado de HC, Eduardo González; y el exdiputado Juan Carlos “Nano” Galavera.