Exdiplomático de la Unión Europea reconoce déficit democrático del organismo

Invitado a ABC TV, el exdiplomático, Ignacio García Valdecasas se refirió brevemente a posible derogación de la Ley 6659/2020 sobre la transformación educativa que está en debate en Paraguay.

“Yo no conozco los detalles no me consta”, sostuvo, pero deslizó la posibilidad que con el diálogo se aclaren los cuestionamientos que una parte de la sociedad paraguaya realiza. También sobre el origen de los fondos que se tiene previsto sea para educación.

Además hizo hincapié al acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, donde está en discusión un anexo ambiental. García señaló sobre las exigencias medioambientales que será una negociación entre las partes y que solo se busca recoger información de la situación climática.

“Sí se respetan estándares ambientales para llegar al acuerdo”, aseguró.

Admite falencia democrática de la UE

En otro momento de la entrevista reconoció que hay un déficit democrático de la UE, y habló de cómo debería funcionar, a su criterio. “Otra cosa es decir que es una dictadura y descartó autoritarismo”, finalizó.