Asociación de diplomáticos de carrera celebra barrida de “políticos” en embajadas y consulados

La Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República del Paraguay (ADEP), expresó hoy en un comunicado la “satisfacción” la firma por parte del Poder Ejecutivo del Decreto 151/2023, mediante el cual se dan por terminadas funciones en las Representaciones Diplomáticas y Consulares de la República a personas ajenas al escalafón diplomático y consular.

“Reiteramos la visión de un servicio diplomático y consular profesional, capacitado, responsable y eficiente para enfrentar los desafíos globales y para la defensa de los altos intereses de la República”, refiere la nota, del gremio presidido por Alberto Caballero.

El presidente Santiago Peña firmó el viernes pasado el el Decreto N° 151 que oficializa la primera gran barrida de nombramientos políticos en embajadas y consulados, designados en gobierno de Mario Abdo. Entre las remociones, 85 en total, se menciona a Cecilia Pérez, exministra de Justicia, quien cumplía funciones en la representación ante la OEA, en Washington DC, Estados Unidos.

Entre los cesados, se mencionan a Guillermo Yaluff, del cargo de cónsul en el Consulado en Mendoza, Argentina. Zoraya Alas Candia, del cargo de ministra en la misión permanente ante la OEA, con sede en Washington DC, Estados Unidos. Alas, exsecretaria privada del entonces excanciller nacional Euclides Acevedo, fue nombrada en abril de 2022 a solo días de su renuncia para postularse a la presidencia. Inocencio Cuevas Ruiz Díaz, cónsul en el Consulado en Guaíra, Brasil. El cesado fue candidato a intendente de Yaguarón por Fuerza Republicana.

Defienden a funcionarios de carrera

En el comunicado, la ADEP señala que el Artículo 16 de la ley 6935/2022 establece que “los cargos previstos para el Servicio Diplomático y Consular en el exterior serán ocupados por funcionarios pertenecientes al escalafón; además el Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente para desempeñarlos a personas ajenas al mismo, establecido en el artículo anterior: a) Cuando no existieren funcionarios suficientes para cubrir los cargos presupuestados de la categoría respectiva. b) Cuando por circunstancias especiales sea conveniente utilizar los servicios de dichas personas. Las designaciones de quienes no integren el escalafón diplomático y consular tendrán carácter transitorio y los así designados no gozarán de estabilidad ni serán incorporados a dicho escalafón.”

El gremio señala que el plantel de funcionarios del escalafón diplomático y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores “cuenta con funcionarios capaces, profesionales, y comprometidos con la República, los cuales están en condiciones de servir al país desde los puestos y responsabilidades que sean requeridos, tanto en las Misiones Diplomáticas como Consulares”.

“Desde la ADEP, nos comprometemos a continuar trabajando y colaborando estrechamente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, en aras del fortalecimiento de la carrera diplomática y consular y la jerarquización profesional del Ministerio”, manifiesta la ADEP, presidido por Alberto Caballero.

Vinculados con el gobierno de Mario Abdo

Cecilia Pérez Rivas, exministra de Justicia en el gobierno de Abdo, fue removida del cargo de ministra ante la OEA. Pérez integró la terna para la Fiscalía General del Estado, pero finalmente el entonces jefe de Estado optó por el camarista Emiliano Rolón.

Juan Alberto Radice, removido en el cargo de consejero en la Embajada en Uruguay. Radice fue concejal de Asunción y fue cercano al expresidente Mario Abdo Benítez. Belinda Gómez Cattebeke, cónsul en el Consulado en Clorinda, Argentina. Belinda es hija del ex senador oviedista Octavio Gómez y también es vinculada con la senadora colorada Lilian Samaniego.

Leila Afara, oficial en el consulado general en Miami. Es hija del senador Juan Afara (ANR, samanieguista). Magno Álvarez, cónsul en el Consulado en Puerto Iguazú (Argentina). Fue precandidato colorado a gobernador de Alto Paraná.

Fiorella Ricciardi fue cesada del cargo de primera secretaria en la Embajada en Canadá. Fue designada en mayo pasado por el entonces presidente Abdo. Ricciardi fue asesora de imagen de la ex primera dama Silvana López Moreira.

Rodolfo Serafini Geoghegan, removido del cargo de oficial en la Embajada en Argentina.

María Liz Soljancic, del Consulado en Málaga. Fue una de las denunciantes de la cónsul en Málaga, Kathya Bareiro Duarte, quien fue acusada por funcionarios consulares por supuestos hechos de maltrato sicológico.

