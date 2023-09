Senadora cuestiona falta de tiempo para analizar proyecto de eliminación de aranceles consulares

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) cuestionó la premura con que la facción cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) quiere tratar el proyecto de ley que eliminaría varios aranceles consulares, impulsado por el Poder Ejecutivo.

Ayer, la Comisión de Legislación del Senado recomendó en mayoría al pleno aprobar el proyecto de ley presentado por el cartismo colorado el pasado 31 de agosto. La senadora González pidió ayer sin éxito que se aplace el tratamiento del proyecto para convocar al canciller Rubén Ramírez a fin de que explique aspectos clave de la propuesta.

Lea más: Excanciller Loizaga pregunta de dónde saldrá el dinero para RR.EE. al eliminar el arancel consular

“Hace menos de una semana (se presentó el proyecto) y ya se quiere tratar este miércoles”, señaló, calificando de “mediocre” lo presentado por el Ejecutivo y afirmando que en la exposición de motivos se usan expresiones genéricas como que “permitirá que exista mayor bienestar para la ciudadanía”, sin entrar en los detalles técnicos de lo que implicaría la eliminación de un gran número de aranceles que se cobran a navieras e importadores, o cómo se cubriría esa reducción en el presupuesto de la Cancillería.

“Podemos estar de acuerdo, analizar, estudiar (…) pero lo que no se puede tolerar es que sigan atropellando sin un procedimiento serio. Si vas a afectar el 45 por ciento del presupuesto de Cancillería tenés que decir cómo vas a calzar, o decir si van a cerrar departamentos consulares”, dijo la senadora opositora.

Lea más: Kattya González alerta sobre perjuicio que podría acarrear proyecto para eliminar aranceles a importadores

“¿Cómo van a cubrir todo lo que están haciendo? Alguien va a tener que pagar y probablemente la gente más humilde y desposeída”, subrayó.

“No tienen idea de lo que están hablando”

La senadora González insistió en que no está cerrada al proyecto de ley, pero enfatizó que “es odioso seguir una agenda mediocre”, resaltando que los propios proyectistas que presentan la propuesta de ley “no tienen idea de lo que están hablando” ni de la motivación política detrás de la proposición.

“Creen que esto es un juego, están convirtiendo al Estado en un club de amigos (…) Creen que el Congreso Nacional es un boliche donde cada miércoles pueden imponer su agenda”, denunció.

Calificó de “intolerable” que “se socave la democracia con un procedimiento atolondrado”, señalando que podría dejar un “precedente nefasto” que el Congreso apruebe cualquier propuesta del Ejecutivo sin análisis.

“Puedo votar a favor, eliminemos la burocracia, pero que me digan cómo vamos a hacer (…) No de esta manera, no se puede discutir, no se puede reflexionar”, reiteró.

La senadora dijo que lo ideal sería que se convoque al canciller Ramírez y a representantes del Ministerio de Economía para que expliquen cómo se cubrirá el “descalce” presupuestario que dejaría la eliminación de los aranceles.

“¿Vamos a acabar pagando con bonos soberanos este descalce o realmente se va a reducir el presupuesto de Cancillería? ¿Cuál es el plan? Nosotros tenemos que saber”, concluyó.