“Necesitamos modernizar nuestra regulación laboral”, asegura ministra del Trabajo

La titular de la cartera del Trabajo, Mónica Recalde, aseguró que el Código del Trabajo tiene un marco muy bueno para la protección de los derechos de los trabajadores, pero que igual necesita modernizarse en términos de nuevas formas de empleo.

“Por ejemplo, con los jóvenes que trabajan que necesitan mayor flexibilización en el tema del horario de trabajo, quieren trabajar de manera híbrida, pero la ley del teletrabajo nunca fue reglamentada”, alegó.

Lea más: Aña Cua: Ministerio de Trabajo dilata convocatoria tripartita, dice abogado

Dijo que el Código no establece normativas para empleos atípicos, como los empleos de plataformas digitales, regulación en cuanto a tercerización del empleo, el cual figura en una parte muy pequeña en el Código Laboral, teniendo en cuenta que tenemos el desarrollo de un mercado en cuanto a la tercerización del trabajo.

Código Laboral no da margen para salir de rigidez normativa

La ministra contó una anécdota con un inversionista con el que hablaban de una ley del conocimiento que tiene que ver con todas las nuevas inversiones y la seguridad jurídica que permite un margen más amplio para trabajar en el exterior, como enviar y conectarse con otras empresas en el exterior.

“No hablamos de una reforma en sí, pero sí comenzar la discusión de algunos aspectos, que requieren regulación, porque el código del trabajo es la ley madre, donde se garantizan los derechos y las obligaciones, porque si bien surgieron muchos nuevos derechos y muchas nuevas obligaciones, con otras leyes complementarias se podrían dar”, agregó.

Lea más: ¿Buscas trabajo? Estas son las 257 vacancias laborales para esta semana

Aseguró que los modelos contractuales deben ser ajustados, siendo que hay empresas que requieren nuevos modelos contractuales, que nuestro Código Laboral no da margen para poder salir de la rigidez normativa. “Si vamos a trabajar como país proveyendo servicios al extranjero desde acá, vamos a tener que sentarnos a discutir también mecanismos contractuales que puedan servirnos a nosotros para poder entrar en este mercado”, aseveró.

Trabajo: creación de 500.000 empleos

Recalde dijo que la empleabilidad es uno de los desafíos del gobierno de Santiago Peña, que busca la creación de 500.000 empleos. Habló de tres ejes: la atracción de inversiones, la expansión de las empresas mediante la diversificación de su producción e incentivando el emprendedurismo.

“Nosotros tenemos un nivel, de acuerdo a la última encuesta permanente de hogares, de 252.000 desempleados aproximadamente, que sería 6,2% de la población económicamente activa y también la informalidad, que está alrededor del 59%. Tenemos 99.000 personas que ingresan al mercado laboral cada año y de esos se emplean cerca de 70.000 personas y quedan desempleadas alrededor de 25.000, lo que nos indica que necesitamos al menos 100.000 empleos por año”, aseguró.

Lea más: Aña Cuá: Sindicato solicita al Ministerio del Trabajo convocatoria a reunión tripartita

Dijo que, si bien es mucho, el Ministerio del Trabajo debe atender los dos tipos de informalidad: la informalidad dentro del sector asalariado, que está alrededor del 50%, y de lo que son los cuentapropia de los microemprendimientos, o el autoempleo en sí, que son los que admiten factura, por lo que buscan generar todos los mecanismos para que ese núcleo de las micro y pequeñas empresas puedan tener mayor accesibilidad, ya que ahí se asientan la mayor cantidad de personas informales en los puestos de trabajo

Formalización del trabajo con las mipymes

Recalde contó que uno de los planes es el régimen simplificado de las mipymes para el acceso a la seguridad social, con el que se pretende que puedan tener una cotización o un aporte diferenciado para poder acceder al IPS, pero atendiendo la sostenibilidad del sistema de previsión para que no impacte negativamente en la prestación de los servicios de salud, al incorporar muchas personas a la previsional, ya que prevén que los propietarios de las mipymes también tengan acceso al seguro social.

“Está el decreto reglamentario para aprobarse, donde todas las personas o los dueños de estas unidades productivas van a ser sujetos voluntarios en esta primera etapa, del seguro social obligatorio y después todo lo que tenga que ver con la formalización de la factura”, agregó.

Lea más: Presentan avances el proyecto para el establecimiento penitenciario en Minga Guazú

Citó otro tipo de formalización que denominan de “trabajo decente”, que consta en que la gente tenga contratos de trabajo, cumpla su carga horaria y cobre el salario mínimo. Dijo que con estos mecanismos quieren acortar las fiscalizaciones que se hacían con esos documentos, que lo único que traían eran la generación de extorsiones y coimas.

Modernización del Ministerio del Trabajo e IPS

La ministra del Trabajo habló de la modernización de la cartera para poder simplificar los costos no laborales que posteriormente se transforman en la formalización del trabajador.

“Los conflictos laborales y mediaciones que se resuelven ahí también iniciamos con el equipo un mejoramiento de los procesos de mediación y de las negociaciones colectivas que se dirimen dentro del ámbito laboral”, agregó.

Lea más: Insalubridad en Abasto: Municipalidad de Asunción no aplicó medidas de mitigación, según viceministro

Dijo que van a utilizar los registros de entrada y salida e IPS para controlar el cumplimiento de las empresas, así como también que las inspecciones que el IPS y el ministerio realizaban de manera separada, ahora las realizarán solamente desde el ministerio, siendo que le es más fácil entrar a las empresas, y siendo que no había una coordinación para controlar la falta de seguridad social de los trabajadores, teniendo en cuenta que en las fiscalizaciones ni siquiera preguntaban si estaban registrados los trabajadores a la seguridad social, se abocaban solamente al papeleo para la multa y el trabajador nunca mejoraba su condición.

Cambio en la matriz educativa

La ministra también habló de que en conjunto con el Ministerio de Educación buscan que los alumnos de la educación media puedan formarse en habilidades blandas, que es lo que más piden los empleadores y eso no existe hoy en la malla curricular.

“Cambiar el enfoque de la formación y capacitación en ocupaciones de muy baja cualificación. Queremos enfocarnos a un cambio en la necesidad de inversión, por ejemplo, de tecnología, nanotecnología, electromecánica, ver donde está enfocada la inversión, por ejemplo en Concepción o en Misiones, Alto Paraná y ver que requiere ahí la mano de obra”, agregó.

Lea más: Jubilación del IPS: estos son los tres requisitos indispensables

Cambiar matriz de formación generaría mejores salarios

Afirmó que el cambio es pasar de una estructura basada en generar cursos para autoempleos que realmente no tienen una escala de productividad más que para autoconsumo, y reforzar a las personas para que puedan formar una empresa de alto nivel tecnológico y alta cualificación, autopartes, cableado, electricidad.

“También en el nuevo mercado laboral de conocimiento, economía creativa, Fintech, desarrollo de apps creativas a través de la tecnología, creación de aplicaciones o nuevos mecanismos para utilizar la tecnología para mejorar los servicios que se pueden brindar. Cambiar la matriz de formación y capacitación, lo que generaría también que los salarios aumenten, porque al competir afuera, o al competir en una economía de escala, mayoritariamente los salarios vienen a ser en dólares o vienen a ser mucho más alto que un empleo de baja cualificación”, aseguró.

Estabilidad laboral

Sobre la estabilidad laboral, la cual se ve comprometida al momento en que las empresas deciden desvincular a sus empleados antes de cumplir los 9 años y 6 meses, Recalde dijo que es un tema que ya se vio por la situación del banco Sudameris y Banco Regional.

Lea más: Funcionarios del Ministerio del Trabajo también exigen sus derechos

“Creo que reconocer que esto es una lucha de los trabajadores por el tema de la estabilidad también tiene un peso muy importante, pero también tenemos que entender que en muchas ocasiones se cortan las trayectorias de los trabajadores para su jubilación. Entonces, cuando el trabajador está llegando a un cierto tiempo, que es 9,5 años, sale de ahí y pierde también, no pierde su aporte, y después para volver a encontrar otro trabajo si tiene mucha edad, 40 45 años ya le dificulta, entonces se dedica ya al cuentapropismo, tiene que saber que puede continuar aportando al IPS, no es que ya no puede más aportar”, comentó.

Incumplimiento de empresas de seguridad

Por otra parte, dijo que en el control a las empresas de seguridad, hay gente muy joven que trabaja portando armas, lo cual particularmente le preocupa que se le contrate a chicos de 18 19 años como guardia de seguridad, con horarios muy extenuantes de trabajo, siendo que la ley dice que son hasta 12 horas, no es 12 horas, pero que deben volver a sentarse en la mesa para ordenar la cantidad de denuncias por incumplimiento del salario y del horario.

Agregó que están en proceso de modernizar el Ministerio del Trabajo en todas las oficinas regionales, capacitando a los funcionarios, ya que existe una deficiencia por contar con pocos funcionarios, además de la situación tecnológica.