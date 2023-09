Mujeres marcharon en Asunción por aborto legal y seguro en Paraguay

El 28 de septiembre es el “Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro”, día en que mujeres de todo el mundo salen a las calles para que se reconozcan los derechos a maternidades voluntarias y a decidir sobre los cuerpos y la reproducción. Mujeres activistas marcharon por las calles del centro de Asunción este jueves.

“Nuestra decisión es nunca dejar de hablar de este tema porque hay muchas mujeres que son injustamente criminalizadas debido a la inclusión del aborto voluntario como un tipo penal en nuestra legislación. Eso genera un problema de salud pública que afecta sobre todo a las mujeres más pobres”, explicó Clyde Soto en conversación con la redacción de nuestro diario.

Según el comunicado que emitieron, de acuerdo a los datos del Centro de Paraguayo de Estudios de Población (Cepep), en Paraguay hay aproximadamente 30.000 abortos inducidos anuales y 6.500 egresos hospitalarios por abortos inducidos. Resaltan que las estimaciones no son actuales y se basan en métodos indirectos, porque el silencio sobre el tema impide que haya información y cifras oficiales, pero que es innegable que las mujeres paraguayas abortan muy frecuentemente, y que la restricción y criminalización refuerzan un sistema opresivo y desigual.

Legalización del aborto es mensaje a favor de la vida

Soto indicó que la maternidad debe ser voluntaria, y que el embarazo forzado es una forma de violencia hacia las mujeres, constituye una forma de trato cruel, inhumano, degradante y hasta una forma de tortura.

“El aborto debe ser descriminalizado y la decisión de las mujeres debe ser respetada porque nosotras somos las que tenemos la posibilidad de gestación y, por lo tanto, la decisión acerca de la misma. Este no es un mensaje en contra de la vida, sino a favor de la vida, porque las mujeres son las que crían en general. Tenemos una altísima responsabilidad en la crianza, y sin las mujeres no habría nuevos seres humanos”, alegó.

En el comunicado agregan que el Estado paraguayo no puede evadir su responsabilidad respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la actual legislación penalizadora y la negación de un debate público amplio y sincero sobre la realidad de aborto, invisibilizan la experiencia de miles de mujeres que recurren a abortos clandestinos e inseguros.

Constitución no prohíbe el aborto

Clyde Soto explicó que la Constitución no prohíbe el aborto, pero sí protege la vida en general desde la concepción, con lo cual están aceptadas excepciones.

“Si la Constitución no estableciera esas excepciones, Paraguay no podría tener ni admitir la guerra, ni el uso de armas de fuego, ni la existencia de la milicia, ni la defensa propia, que son diversas circunstancias donde se presupone que se puede llegar a realizar una acción contraria a la vida de las personas. Por lo tanto, el aborto es una decisión de las mujeres que protege la vida de las mujeres y la crianza de otros seres ya nacidos que están a cargo de las mismas mujeres”, aseguró.

En ese sentido, dijo que no se puede decir que se va a proteger la vida del feto cuando hay una niña que tiene más del doble de posibilidades de morir durante el proceso de gestación y parto. “Estamos hablando de excepciones, de la protección de vida a la vida en todo sentido, que es algo que nuestra Constitución admite”, afirmó.

Aborto legal y embarazos forzados en la niñez

Agregan desde el colectivo de mujeres que abogan por un país donde las infancias vivan seguras y crezcan sin abusos de ningún tipo, sin violaciones sexuales y sin embarazos forzados ni maternidades impuestas, ya que las víctimas de abusos sexuales son niñas, no madres.

Agregan que quieren una sociedad donde a las y los adolescentes se reconozca el derecho a un rol activo en el conocimiento y responsabilidad sobre su sexualidad, accediendo a información y recursos sobre anticoncepción, exigiendo que se apliquen los mecanismos de protección, logrando que las denuncias sobre violencia obtengan justicia, que los abusadores no queden libres y que acabe la prohibición de educación integral de la sexualidad y se derogue la resolución que impide la enseñanza con enfoque de género en el sistema educativo.

Critican que a pesar de que nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho a la igualdad sin que ninguna forma de discriminación sea aceptable, el nuevo gobierno argumenta valores religiosos y culturales para negar el derecho a la igualdad de género, privilegiando la influencia política de grupos antiderechos fundamentalistas, siendo que no puede transigir ni arrodillarse frente a los fundamentalismos, ni mucho menos rescindir su compromiso con la igualdad de género.

Legalización del aborto: marcha fue pacífica

Clyde Soto aseguró que la marcha fue pacífica, la gente recibió el mensaje, pero en redes sociales hay mucha agresividad, sin embargo, aceptó que forma parte de lo que es el debate mundial del aborto, muy enconado, pero que no deben tener miedo, ya que ningún derecho se consiguió sin oposición, a partir del silencio. “El silencio puede ser la tumba de nuestros derechos”, adhirió.

“Sí, políticamente, es posible que Paraguay debata ahora la descriminalización del aborto, parece difícil por la composición del Congreso, pero nunca tenemos que subestimar la capacidad que tenemos como ciudadanía de exigir que las cosas cambien. No es el momento de callarnos, al contrario, es el momento de exigir más, para que alguna vez cambie esto en el Paraguay”, aseveró.

Contó que en el año 2014 se abrió una ventana de oportunidad para reformar el Código Penal y del penitenciario, momento en que plantearon la descriminalización del aborto, pero que no prosperó. “Era para una revisión de todo el código penal y el sistema penitenciario, la campaña 28 de septiembre hizo una propuesta de despenalización del aborto y presentó a esa comisión. Incluso se llegó a hacer una audiencia pública sobre el tema, pero no salió nuestra propuesta reflejada y esa reforma no se discutió más”, lamentó.

Legalización del aborto: un problema de salud pública

Agregó que si hubiera una posibilidad, conversarían con todas las personas abiertas, como también las no abiertas sobre la necesidad de replantear del debate sobre la descriminalización y legalización del aborto.

“Que el sistema de salud dé respuesta cuando una mujer está en circunstancia de necesidad de acceder a un aborto, porque, justamente, el no acceso a los servicios de salud es que pone en riesgo la vida de las mujeres. El hecho de que sea un tabú, de que esté penalizado, hace que muchas mujeres se pongan en riesgo”, finalizó.