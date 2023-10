Analizarán el crédito de carbono en Diputados

El polémico proyecto de ley “De los créditos de carbono”, fue presentado por los senadores; Patrick Kemper ( Hagamos) y Basilio Núñez (ANR- HC) y fue aprobado a “tambor batiente” el pasado 20 de setiembre en la Cámara Alta será tratado mañana en el primer punto en Diputados.

El proyecto de ley define el crédito de carbono como un instrumento comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero.

El objetivo de la normativa supuestamente es “establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado, y la propiedad de los Créditos de Carbono generados por proyectos desarrollados en la República del Paraguay”. Se establece que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) deberá reglamentar y gestionar el Registro de los Créditos de Carbono. No obstante, la normativa señala que la “Administradora de un Estándar de Carbono” es la que deberá registrar los créditos de carbono emitidos o registrados a través a un proyecto. No se detallan los métodos ni los criterios a tener en cuenta para constituir un estándar de carbono y debido a eso durante la sesión en el Senado incluso varios parlamentarios cuestionaron principalmente porque el texto analizado en el pleno no coincidía con el que fue entregado a los legisladores para su análisis, según se denunció durante el debate.

Al respecto, el diputado Marcelo Salinas (PLRA), vocero de la mesa directiva, indicó que hay apoyo unánime, con algunas modificaciones al proyecto. Agregó el titular del Mades Rolando de Barros Barreto se reunió ayer con los lideres de bancada para evacuar dudas.