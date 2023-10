Santi Peña: “Todos deberían estar mejor, no algunos nomás”

Este miércoles, durante un encuentro que mantuvo con las organizaciones sociales campesinas, indígenas y populares, el presidente de la República, Santiago Peña, les dijo que comprende que muchos tengan una actitud incrédula ante la posibilidad de que en Paraguay estemos mejor. No obstante, afirmó estar convencido de que resolver los históricos problemas es posible.

Reconoció que no cambiará el país él solo, pero sí lo logrará con ayuda de los ministros de su gabinete y de los gobernadores de cada departamento.

La actividad denominada “Ñahendu Paraguaipe” se realizó hoy en la Quinta Ykua Satí.

Aseguró que escuchará a las organizaciones sociales y les dijo que vivimos en un país “maravilloso, de riqueza incalculable”.

Lea: Lo que dijo Santiago Peña sobre “ocupantes vip” durante reunión con sus ministros

“Es inaceptable que paraguayos no se alimenten”

“Heredamos un vasto territorio, más grande que una potencia como Alemania (sic) No solo es un territorio amplio, sino que tiene tierra fértil, una riqueza que no podemos siquiera imaginar. Estamos rodeados de unos ríos fantásticos que nos permiten navegar y generar energía.

“Se genera una producción fantástica de alimentos. Por eso es inaceptable que teniendo la capacidad de alimentar a tantas personas, haya paraguayos que a la noche vayan a dormir sin haber comido al menos tres comidas”, expresó el presidente.

“Una nación no se desarrolla por obra y gracia de una persona, sino cuando la sociedad en su conjunto busca los mismos objetivos”, manifestó.

Más info: Las fotos imperdibles de Santiago Peña que arrasan

“Todos deberían estar mejor”

“Todos deberían estar mejor, no algunos nomás. Es lógico que no estemos satisfechos. El que ya pudo pararse quiere que el Estado le ayude, que le haga rutas, mejores industrias. Pero tenemos obligación de ayudarle al paraguayo que todavía no se pudo parar”, enfatizó.

Aclaró que esto “no es responsabilidad del ministro de Desarrollo Social, sino que es colectiva, del gabinete, de los gobiernos departamentales y municipales”.

“No me rindo ante el pesimismo de muchos que creen que un cambio no es posible. Estoy convencido que podemos tener un sector público que trabaja coordinadamente”, expresó.

Más info: Hija de Afara que “ya está mejor” posa junto a Santiago Peña y Pedro Alliana

“No vamos a estar hablando de los mismos problemas”

Añadió que también es importante tener “un lado crítico”.

“Saber que podemos hacer un mejor trabajo. No vengo a mirar culpas, a acusar. Vengo a animarme a soñar con un Paraguay diferente”, manifestó.

“Tenemos que tener desafíos en cinco años, porque las sociedades quieren progresar, pero ya no vamos a estar hablando de los problemas que tenemos hoy”, dijo finalmente.