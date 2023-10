EE.UU. califica de “completamente falsa” la acusación de Silvio “Beto” Ovelar

“La sugerencia del senador Ovelar es completamente falsa”, expresó ayer Leanne Cannon, encargada de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

Así respondió la diplomática norteamericana al portal digital “Latitud 25″ ante la consulta referente a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar. Este legislador no descartó la posibilidad que el Gobierno de EE.UU. fue el que orquestó la acusación de Fernando Luis Correa en el juicio por el crimen del fiscal Marcelo Pecci acaecido en Colombia.

Concretamente, Silvio Ovelar dijo que no descarta que el Gobierno de Estados Unidos esté detrás de la declaración de Fernando Luis Correa, quien testificó que el expresidente Horacio Cartes habría dado la orden para asesinar al exfiscal antimafia Marcelo Pecci. Ovelar afirmó que el hecho de mencionar al actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) como uno de los supuestos mandantes del asesinato del fiscal Pecci es una demostración más de que existe todo un dispositivo de tratar de golpear al Gobierno de Santiago Peña, y al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

El Gobierno de EE.UU. declaró el año pasado “significativamente corrupto” a Horacio Cartes y también lo sancionó financieramente.

“¿Cómo le voy a dar validez a las declaraciones de un sicario? ¿de un asesino que cobra para matar? ¿Qué optaría? Lo mínimo sería cobrar para mentir. Para mí no tiene ninguna validez la opinión de un delincuente, de un sicario, y más aún no habiendo ningún vínculo de sus afirmaciones, porque él dice que el doctor Pecci había procesado al hermano, al pariente, que no tiene absolutamente nada”, aseguró Ovelar.

