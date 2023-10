Caso Pecci: presidente del Congreso dijo que no descarta que EE.UU. esté detrás de “campaña contra Cartes”

Silvio “Beto” Ovelar, presidente del Congreso Nacional, fue consultado sobre su parecer ante la mención de Horacio Cartes como uno de los supuestos planificadores del asesinato de Marcelo Pecci por parte del articulador del atentando, Fernando Correa; respondió que incluso no descarta que Estados Unidos esté detrás.

- Periodista: ¿Estados Unidos está detrás de esto?

- Silvio Ovelar: Yo no sé. Yo no sé, pero no puedo descartar esa posibilidad. Yo no descarto. Existe esa posibilidad ¿o acaso la embajada americana no hizo campaña abierta en contra del partido? Estoy hablando sobre hechos concretos, reales.

Mención de Cartes en caso Pecci: quieren golpear a la ANR

Silvio Ovelar afirmó además que el que se haya mencionado al actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) como uno de los supuestos mandantes del asesinato de Pecci es una demostración más de que existe todo un dispositivo de tratar de golpear al Gobierno, presidido por Santiago Peña, y al presidente del Partido Colorado.

“¿Cómo le voy a dar validez a las declaraciones de un sicario? ¿de un asesino que cobra para matar? ¿Qué optaría? Lo mínimo sería cobrar para mentir. Para mí no tiene ninguna validez la opinión de un delincuente, de un sicario, y más aún no habiendo ningún vínculo de sus afirmaciones, porque el dice que el doctor Pecci había procesado al hermano, al pariente, que no tiene absolutamente nada”, aseguró.

Agregó que en Paraguay ningún hermano o pariente de Cartes fue preso, además de que no solamente en Paraguay o que solamente políticos paraguayos le enfrentaron a Cartes, acusando nuevamente a la Embajada de Estados Unidos de haber jugado abiertamente a favor de la oposición en las últimas elecciones.