Diputados remitirían la ley de despojo de los “invasores vip” al archivo mañana

En menos de una semana, luego de que el presidente Santiago Peña vetara el pasado viernes 13 el proyecto impulsado por el líder de la bancada cartista en Senado, Basilio “Bachi” Núñez, la Cámara de Diputados ya pretende dar por finiquitada la iniciativa que tantas sospechas genera.

El proyecto de ley “que desafecta y autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a transferir a título oneroso, a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la finca Nº 916, ubicado en el distrito de Villa Hayes, lugar denominado Jardines de Remansito, departamento de Presidente Hayes” fue aprobado a las apuradas en la última sesión de la anterior Cámara de Diputados.

De los 80 diputados que integran la Cámara Baja, diez de ellos votaron en la primera vuelta a favor de la iniciativa (ver infografía), aunque cabe destacar que en ese momento no estalló aún el escándalo de presunto intento de negociado.

Aceptarán el veto

“Nosotros vamos a abogar por el acompañamiento del veto del Ejecutivo”, afirmó ayer el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), aunque aclaró que una postura como bloque recién la tendrá hoy tras la reunión de bancada.

“Naturalmente, nuestra posición fundamental es la de acompañar los planteamientos provenientes del gobierno de Santiago Peña”, insistió Latorre, que forma parte de la bancada cartista, actualmente integrada por 31 de los 80 diputados.

Diputados, al ser la cámara de origen, es la primera en tratar el veto total del Ejecutivo y se requiere mayoría absoluta (41 votos sin importar el número de presentes) para el caso que pretendan ratificarse en la sanción inicial.

Si no tienen este número, el veto quedará técnicamente aceptado, aunque por cuestiones de forma, deberá pasar al Senado para cerrar el circuito legislativo. Con el simple hecho de que una de las cámara no se ratifique, ya es suficiente para archivar la iniciativa y que esta no pueda ser planteada nuevamente por el lapso de un año.