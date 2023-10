Diputados tendrían más ascensores, pero no “vip”

“Ascensores exclusivos no se conversó. Si naturalmente se conversaron sobre cuestiones de mantenimiento e infraestructura porque quién tiene la potestad sobre el mantenimiento de la infraestructura de la sede legislativa es la presidencia del Congreso”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) sobre otro punto conversado ayer con el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).

El presidente del Senado, reconoció que efectivamente le solicitaron atender requerimientos de instalar nuevos ascensores y acondicionar los existentes, así como mantener algunas dependencias que requieren reformas.

“En Diputados ellos necesitan más ascensores y también algunas escaleras, porque hay lugares donde no se previó. Por ejemplo, en el 5º piso (Salón Vip) no tiene una salida de emergencia, entonces me pareció razonable el planteamiento de legisladores”, indicó Ovelar.

No quiso adelantar qué costo tendrá esto, pero sí dijo que en la semana trabajará con los técnicos y volverá a reunirse el próximo lunes con diputados, y que la intención es “prever para el presupuesto 2024″.

El fundamento para el pedido de ascensores “vip” radicó en que supuestamente los días de sesiones y comisiones, tardan mucho en moverse por la sede legislativa.