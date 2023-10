Diputados dilatan desdoblar sesiones, mantienen virtualidad y piden “ascensores exclusivos”

Por ahora, las sesiones de la Cámara de Diputados se mantienen los miércoles a las 9:00 y el Senado el mismo día a las 10:30, lo que genera una superposición que atenta contra la transparencia, al impedir que la ciudadanía siga ambas sesiones.

“Recién estuvimos investigando en el Senado y se presentó una nota donde ellos van a estudiar el próximo miércoles, pasar otra vez a jueves. Imagínense que nosotros hoy tomemos la decisión de pasar a jueves y después ellos pasan otra vez a jueves”, dijo el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, Marcelo Salinas (PLRA, A) que planteó mantener las sesiones de Diputados los miércoles.

Sin embargo, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), una de las principales solicitantes del desdoblamiento, pidió no rechazar y en todo caso postergar por 15 días, lo cual finalmente se aceptó en mayoría.

“Esto a esta altura estoy convencida que es una estrategia de invisibilizar lo que se decide en ambas cámaras. Esto causa un perjuicio a nuestra labor, ya que se están discutiendo cuestiones sumamente importantes que van a venir a Diputados y nosotros no podemos seguir el debate”, alegó Vallejo.

Diputados se aferran a la virtualidad

En el siguiente punto del orden del día, rechazaron y mandaron al archivo una propuesta de modificación del reglamento, para eliminar totalmente la virtualidad y que las sesiones de comisiones sean 100% presenciales, tal como son las sesiones del pleno.

Una vez más, la diputada Vallejo y su colega Hugo Meza (ANR, FR) argumentaron a favor de la propuesta, afirmando que además de eliminar la virtualidad, sus colegas que no asisten a las comisiones se desinscriban para no estar peleando siempre con tener o no quorum.

Entre los defensores de la virtualidad, se pronunció -entre otros- el diputado César Cerini (ANR, Independiente), que alegó que hay que aprovechar las facilidades de la tecnología.

Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) pidió para los días de comisiones y sesiones, un ascensor exclusivo para los legisladores, para facilitar el traslado en la sede entre los que asisten en modo presencial.

“Que se considere que los días de comisiones y días de sesiones ordinarias, un ascensor de la Cámara de diputados sea de uso exclusivo de los diputados, porque es muy difícil muchas veces salir del pleno y trasladarse (...) a atender a personas”, dijo Blanco. Esta propuesta fue secundada por Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, HC), quién pidió considerar lo referente a ascensores.