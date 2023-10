Diputados piden vetar otro “negociado” con tierras

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) advirtió que el proyecto de expropiación de unas 2,4 hectáreas de una propiedad (Finca Nº 19.874) ubicada en el Km. 4 Acaray, barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, era muy parecido al reciente caso sonado de los “ocupantes vip” en Villa Hayes.

Lea más: Ocupantes vip: Diputados acepta veto de Peña y entierran intento de despojo de Bachi

Según detalló Ortega, el planteamiento, presentado en el periodo anterior por la entonces diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, HC), adolecía de graves irregularidades, pero al estar en su tercer trámite legislativo ya no podía ser rechazado, sino simplemente optar por la versión Senado o Diputados.

Entre las graves deficiencias detectadas se menciona que el predio se encuentra bajo litigio judicial para determinar la titularidad.

También, por su ubicación, tendría un elevadísimo costo, lo que de quedar promulgada la ley obligaría al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a pagar cerca de US$ 24 millones por la parte solicitada, pero quedaría un remanente que al ser inutilizable por no tener vías de acceso obligaría a expropiarse completamente, rondando los US$ 50 millones el monto a ser desembolsado por el Estado.

Al igual que el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) con el caso “ocupantes vip”, la exdiputada Vargas también alegó que los beneficiarios requerían la propiedad para “cultivo o cría de ganado para sustento”, pero se detectó que hay varios funcionarios públicos y comercios instalados en el sitio.

Otro dato no menor que mencionó la diputada Ortega es que es la cuarta vez que se intenta expropiar el mismo terreno, siendo la última vez en 2019, donde el argumento del veto del Ejecutivo fue lapidario al mencionar que no estaban dadas las condiciones financieras ni legales para dar curso al pedido.