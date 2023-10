Intendente de Caapucú dice que es víctima de persecución política

Sin embargo, desde el 2022 la administración municipal de Gustavo Penayo (ANR-HC) dejó de recibir recursos de royalties y Fonacide porque el Ministerio de Economía le bloqueó las transferencias porque no informa a la Contraloría qué hizo con la plata que recibió para la Municipalidad de Caapucú en el 2021. Asimismo, por dos años consecutivos la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) le anula el llamado a licitación por no cumplir con todas las disposiciones legales que garanticen una buena inversión municipal.

Al respecto, el intendente Penayo argumentó que el bloqueo no es porque no rinde cuentas a la CGR, sino que obedece a que el exintendente Carlos Romero (PLRA) no transfirió los recursos por el impuesto inmobiliario al Ministerio de Economía y dejó una deuda millonaria.

Lea más: Otro año sin almuerzo escolar en Caapucú

Penayo agregó que pese a que la DNCP no le autoriza a realizar el llamado para el almuerzo escolar, igual está entregando la alimentación. “El almuerzo yo entrego gracias a aportes de empresas amigas y de mi peculio”, dijo el intendente.

La Junta Municipal, desde el 2022, denuncia supuestas irregularidades cometidas por Penayo. Los ediles alegan que no presentó su balance y tampoco envía su proyecto de presupuesto, por lo cual no se sabe qué hace con el dinero público.

Lea más: Intendente de HC no responde a la DNCP