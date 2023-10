Militares denunciados por maltratos van presos a Viña Cue

El director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares (FF.MM.), Cnel. Víctor Urdapilleta, informó ayer a ABC que los dos uniformados denunciados por supuesto maltrato fueron puestos bajo prisión y a disposición de la Justicia Militar. Los uniformados guardan reclusión en el penal castrense en Viña Cue.

Este fin de semana se viralizó un video que data de junio pasado en la cual se observa a dos subtenientes de Infantería que prestan servicio en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) sometiendo a golpes con tablones de madera a al menos dos subalternos, a quienes se los ve soportando el castigo con evidente dolor, pero sin siquiera poder quejarse.

“De mi parte, vas a comer cuatro”, se escucha decir a uno de los militares con la tabla en la mano, antes de empezar a golpear con todas sus fuerzas a una de las víctimas en la zona de los glúteos. Entre ambos agresores se turnan para infringir el castigo.

Urdapilleta refirió que este tipo de prácticas violentas no están permitidas en las FF.AA.. El vocero garantizó que no tolerarán conductas similares.

“Esto no está permitido en las Fuerzas Armadas, no vamos a tolerar que se practiquen hechos como estos, porque van en contra del decoro militar y no favorecen a la formación del joven y mucho menos a la imagen institucional”, dijo. Agregó que tuvieron conocimiento del caso tras la publicación periodística.