Jatar exige que “Payo” ya no presida Cruzada

“Yo no creo que sea el camino (arreglar las relaciones con Payo). Yo creo que lo que tenemos que hacer es que esta persona salga del panorama político porque es un peligro para la gente que está creciendo, para los jóvenes, para la democracia, para la política, para todos”, afirmó Fernández.

Afirmó que Cubas debería apartarse de la presidencia de Cruzada Nacional atendiendo a su acusación penal en el marco de la causa por supuesto hechos de perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de coacción a órganos constitucionales, tentativa de impedimento de las elecciones y amenaza de hechos punibles.

“Nosotros vamos a pelear, no queremos que ese dinero (del subsidio y aporte electoral) se chupe como el último dinero que había llegado en 2018. Tengo muchos dirigentes del partido que gastaron muchísimo dinero y todo eso fue utilizado después a voluntad por Paraguayo Cubas, porque no hay rendición, no hay nada sobre ese dinero”, refirió.

En medio de esta disputa interna, Jatar Fernández es igualmente repudiado por los “payistas” dentro de Cruzada, que incluso lo tildan de “cartista” por su cercanía con la bancada oficialista en Diputados. Además fue cuestionado por sus antecedentes como “barra brava”.

Fijan fecha de audiencia

El juez interino Matías Garcete fijó ayer fecha y convocó a Paraguayo Cubas Colomés para su audiencia preliminar el jueves 30 de noviembre a las 8:30, a fin de determinar si el caso por supuestos incidentes y manifestaciones tras las elecciones, ameritan ser elevados a juicio oral y público.

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia presentaron requerimiento conclusivo acusatorio el domingo de noche.