Fiscalía analizará documentos entregados por la Universidad Leonardo Da Vinci

Dentro del marco de la investigación sobre el título académico de Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía iniciará un análisis de los documentos entregados por la Universidad Leonardo Da Vinci

Gunter Krone, vocero del Ministerio Público, explicó que ayer a última hora la Universidad Leonardo Da Vinci remitió la documentación que le fue solicitada por la agente fiscal Patricia Sánchez con respecto al alumno Orlando Arévalo.

Los documentos requeridos son: año de inscripción, duración de la carrera, año en que culminó, copia autenticada de certificado de estudio, copia autenticada de título expedido, planilla de asistencia y copia autenticada de actas firmadas por los responsables de cátedra de cada materia que conformaban la malla curricular de la carrera de Derecho.

“Lo único que no enviaron hasta ahora es la copia autenticada de la planilla de asistencia, alegando que eso no lo almacenan porque no existe una obligación legal de almacenarla por más tiempo. Determinaron que por dos años es el plazo de almacenamiento”, especificó.

Análisis se inicia este viernes

La mencionada agente fiscal iniciará los trabajos de análisis de documentación entregada este viernes, anunciaron.

Tras el análisis se definirá si se realiza o no una ampliación de solicitud de información a la Universidad o a otras instituciones.

También se podría solicitar declaraciones indagatorias o testificales en caso de que contengan nombres de docentes que puedan dar testimonio de la asistencia, de los años, de las fechas y otra serie de consultas.

Caso Universidad Sudamericana

Krone asegura que la situación es totalmente distinta, ya que la misma agente fiscal remitió un oficio a la Universidad Sudamericana solicitando otros datos. En la misma habría estudiado el político colorado cartista y miembro representante de la Cámara de Senadores ante el JEM Hernán Rivas.

“En el mismo tenor, ellos indican que no guardan más de cinco años la documentación, por lo que ya no cuentan con varias de las requeridas. Informaron el año de inscripción, pero no el de culminación”, indicó.

Agregó que en otro oficio que vence este lunes 13 de noviembre solicitan información en que se indica expresamente en qué año culminó la carrera Hernán Rivas.

También se solicita la explicación de por qué se expidió el título recién en el 2020, siendo que Rivas culminó la carrera en el año 2010 y la misma tenía una duración de cinco años.

