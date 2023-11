Lamentan “cobijo” del poder de los exabdistas que “ya están mejor”

“Quienes han llegado después de que Marito esté en el poder son los que hoy abandonan de vuelta, pero sus amigos de origen estamos firmes”, afirmó el diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), tras la ida al oficialismo de siete diputados que anteriormente integraban la bancada “disidente” colorada.

De momento, quedan solo seis diputados (de los 48 colorados electos) que siguen en la bancada de Fuerza Republicana y se niegan a sumarse al cartismo. González remarcó que aún así, son igual o más “cooperantes” que los de Honor Colorado, pero entiende que sea tentador para algunos “enfilarse” hacia el poder.

“Es una tentación permanente la de enfilarse hacia el poder, yo le suelo llamar a eso en política que hay algunos que sufren hipotermia y buscan el cobijo del poder y eso a nadie nos tiene que incomodar o hacer enojar. Aquellos que han venido con Mario Abdo al llegar al poder hoy repiten el mismo espectáculo”, sostuvo González, que refirió que al menos él no se rige por esa lógica.

Si bien se habla de ofrecimientos de cargos y otros beneficios para cambiarse al oficialismo, en síntesis, la promesa de “vamos a estar mejor” en el Gobierno, González no afirma que esto sea así, pero tampoco lo descarta.

“Ya habrán estado mejor, supongo. Dicen: nosotros queremos ser oficialistas, y yo también me siento oficialista, solo que pertenezco a otro movimiento, disidente pero muy cooperante”, sostuvo.

Sobre el punto acotó que su convicción no depende del poder de turno, y mencionó que los que cuestionan que Mario Abdo ya no se muestre como líder del grupo, es porque no lo conocen, ya que siempre fue “respetuoso” de la opinión de los legisladores de su equipo.

Por ello consideró que en el caso de los que se fueron, “el imán para ellos está en otro lado, no en sus valores y principios”. “Yo no les estoy cuestionando, yo lo que estoy es describiendo”, acotó.

Finalmente, González no reclamó por el hecho de que uno de los “nuevos” cartistas sea el representante ante Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) propuesto por Fuerza Republicana.

“Nosotros hemos elegido a esos colegas para representar a la Cámara de Diputados no al movimiento Añetete ni Fuerza Republicana”, aunque “si es que ellos van a actuar de manera funcional al movimiento Honor Colorado, sí es preocupante, pero si van a actuar de manera institucional creo que no debe preocuparnos”, sostuvo.

Ni soldados ni policías

“Yo soy político, el político es deliberante, el militar y el policía es no deliberante, y esa última es la filosofía de Honor Colorado. Lo único que puedo decir hoy es que no soy de Honor Colorado ni voy a ser Honor Colorado”, sostuvo por su parte el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR).

El mismo insistió en que desde el movimiento disidente “creemos en principios, en la defensa de la institucionalidad” y adelantó que seguirán cooperando, pero también “vamos a seguir teniendo cuestionamientos a los que asesoran al Presidente de la República” y que le han obligado a varias reculadas.