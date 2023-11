Argentinos en Paraguay: dónde votan y a qué hora

El domingo 19 de noviembre los argentinos elegirán a su futuro presidente entre Sergio Massa y Javier Milei, quienes fueron los más votados en la primera vuelta. En Paraguay, donde reside una gran comunidad de argentinos, serán habilitados tres locales de votación.

Lea más: Elecciones Argentina: ¿cómo impactarán los resultados a Paraguay?

El cónsul adjunto de Argentina, Sebastián Leonardo Coronel, indicó que los argentinos residentes en nuestro país tendrán tres sitios para ir a depositar sus votos. Antes de hacerlo, deben verificar si están o no incluidos en el padrón del Consulado Argentino en Asunción.

Para hacer esta comprobación, los interesados deben ingresar a www.padron.gov.ar con el número de su DNI. En el campo “distrito” se debe elegir “Argentinos en el exterior”. Allí podrán comprobar si están empadronados e inclusive ver el número de mesa y su número de orden.

Sitios de votación en Paraguay

Son tres los locales de votación para argentinos en Paraguay:

El Consulado Argentino en Asunción , sobre la avenida Aviadores del Chaco 2.351 esquina Campos Cervera-Edificio Plaza Center Santa Teresa, 4º piso.

El Consulado Argentino en Encarnación , sobre la calle Artigas Nº 960,

y el Consulado en Ciudad del Este, en el Edificio China, 7º piso, sobre la calle Boquerón casi Adrián Jara.

El cónsul Coronel aclaró que el voto de los argentinos y argentinas que figuran en el padrón de Electores Residentes en el Exterior es optativo.

Requisitos para votar en las elecciones de Argentina

El cónsul adjunto explicó también que solo podrán sufragar quienes en su DNI tengan domicilio en la circunscripción del Consulado General en Asunción: 1) Asunción, Central; 2) Alto Paraguay; 3) Boquerón; 4) Caaguazú; 5) Caazapá; 6) Central; 7) Concepción; 8) Cordillera; 9) Paraguarí; 10) Presidente Hayes; 11) San Pedro, y estén incluidos en el padrón electoral de residentes en el exterior.

No podrán emitir su voto los que no figuren en el padrón de la mesa, no presenten documento habilitante o presenten un ejemplar anterior al que figura en el padrón.

Las elecciones serán de 8:00 a 18:00 en nuestro país.

Resultados electorales de las votaciones en primera vuelta de argentinos en Paraguay

Estos son los resultados de las votaciones de los residentes argentinos en Paraguay en la primera vuelta, realizada el 22 de octubre.