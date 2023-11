Ministro Barchini llama a conferencia de prensa para explicar supuesto vínculo con Marset

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, convocó a una conferencia de prensa para brindar explicaciones sobre el hallazgo de un pendrive en el que se encontraron presuntamente conversaciones entre el entonces embajador de Paraguay en Medio Oriente con el presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset.

La conferencia de prensa se realizará en la vivienda particular del ministro, según informó el Ministerio de Justicia.

Desde la Presidencia de la República indicaron que el asunto corresponde al ministro de Justicia, Ángel Barchini, y que hasta el momento no cuentan con una postura al respecto.

Barchini habló del caso en el 2022

Mediante un posteo en su cuenta oficial de la red social X, el entonces embajador paraguayo en Qatar se refirió al caso cuando Sebastián Marset quedó detenido en Dubái.

“Efectivamente, buscó asistencia y por supuesto que NO se la di, porque no correspondía. ¿Por qué? Una Embajada de Paraguay solo brinda asistencia a paraguayos (según normas internacionales), no a extranjeros, salvo acuerdos de cooperación consular no aplicables al caso porque se trataba de un ciudadano uruguayo y había Embajada de Uruguay en el país”, indica en su posteo.

Ya en aquella ocasión mencionó que la Embajada de Paraguay en Qatar, al frente de la cual estaba, tomó conocimiento en septiembre del 2021 de que había un supuesto paraguayo detenido en Dubái, por lo que instruyó al cónsul a viajar para contactar a autoridades y cerciorarse de la situación y si correspondía asistir.

“En Dubái, el cónsul paraguayo confirmó que la detención de Marset era por portar un pasaporte paraguayo falso, y mediante intercambio de notas con Cancillería, se reveló que el número de pasaporte paraguayo que usaba Marset correspondía a otra persona, y que el detenido era uruguayo. Al mismo tiempo, familiares de Marset contactaban insistentemente a la Embajada para pedir asistencia consular. Tras conocerse que era uruguayo, se les señaló que la Embajada de Paraguay no era competente para asistirle y se les facilitó contacto con la Embajada de Uruguay, su país”, refirió.