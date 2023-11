Pérdida de investidura de Rivas: esperan que colorados comprendan la gravedad de lo sucedido, dice Kattya González

La senadora Kattya González se refirió al inicio del proceso para someter a la pérdida de investidura a Hernán Rivas. Señaló que durante el fin de semana enviaron a sus colegas, tanto opositores como colorados, el libelo acusatorio contra Rivas.

Sobre estos últimos, señaló que espera que “tengan la altura para dimensionar la gravedad que implica el engaño al que fue sometida la institución democrática y republicana acerca de la trayectoria académica de un miembro que representa a la Cámara, no al cartismo, no al Partido Colorado”, criticó.

“Hernán Rivas engañó a la institución Congreso Nacional, diciendo y disuadiendo a sus votantes de que el mismo tenía la destreza técnica que requiere, conforme a la propia Constitución Nacional; sin embargo, vimos que el mismo no tiene ningún conocimiento del derecho”, dijo.

“A lo largo de estos tres meses y medio no ha hecho una sola demostración pública de que el mismo pisó una universidad, entonces esto es grave”, agregó la senadora.

Hernán Rivas: están cerrando el círculo sobre falsedad del título

La senadora aseguró que ellos continúan una profunda investigación sobre la posible falsedad del título del senador Hernán Rivas y que están por cerrar el círculo.

“Nos queda todavía camino que analizar, hay pedidos de informe también del actual representante político de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento y otros legisladores que son la punta del iceberg de un esquema de corrupción de compraventa de títulos para acceder a beneficios en el Estado paraguayo”, señaló.

Con respecto a las posibilidades de conseguir los votos para la destitución de Rivas, reconoció que lo más probable es que el cartismo blinde a Rivas, “pero nosotros no presentamos esto por una carrera de resultados, porque si no la inacción sería absoluta de nuestra parte. No tenemos ninguna posibilidad de ganar ni proyectos de ley, entonces ya nos tendríamos que encerrar y agazapar nomás”, dijo Kattya.

“Lo hacemos porque creemos que esto es lo correcto, porque tenemos fundamento, lo hacemos como un testimonio para futuras generaciones. El libelo acusatorio tiene 52 páginas y relata todo el trazo de responsabilidad política de las distintas constituciones de la República del Paraguay”, agregó, puntualizando que el pedido es por uso indebido de influencias.

Posibilidad de implementar el balotaje en Paraguay

La senadora Kattya González se refirió además a las últimas elecciones de la Argentina, donde no hubo cuestionamiento a los resultados, y aseguró que hay muchas cosas que cambiar en nuestro sistema, entre ellas el balotaje podría ser una de las posibilidades.

“Tenemos que estudiar la conformación de nuestras mesas, porque cada día va en escalada la desconfianza en el sistema electoral. Un sistema electoral que paga a los miembros de mesa, un sistema electoral que está solamente para cuidar los votos de un candidato o de un partido, tenemos juntas cívicas que no funcionan, hay demasiadas cosas que tenemos que mejorar”, dijo.

Kattya González señaló que más allá de eso, en Paraguay es necesaria una reconstrucción política e ideológica, y moral de la clase política. Porque , de lo contrario, “balotaje entre dos bandos de sinvergüenzas es lo que vamos a tener”, finalizó.

