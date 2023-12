Líder Amarilla niega haber operado para que Dinac contrate a funcionario detenido por tráfico de drogas

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador Líder Amarilla (PLRA) admitió que el funcionario de la Dirección Nacional de Aeronática Civil (Dinac) Luis Alberto Servián, detenido por supuesta complicidad con el tráfico de drogas, fue uno de sus “referentes” en Luque durante la campaña previa a las elecciones generales, pero negó haber operado para lograr su contratación como funcionario del Estdo.

“Servián es un dirigente que me ayudó en la campaña, como a otros candidatos, más nada. Me ayudó como otros diez mil dirigentes que me habrán ayudado”, afirmó y agregó que “no tengo la influencia ni los contactos para contratar a absolutamente nadie en ninguna institución pública”.

Luis Servián fue detenido junto con otros cuatro funcionarios de la Dinac por supuesta complicidad en un intento de traslado de cocaína por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que fue frustrado con la detención de la “mula” que transportaba la droga.

El senador Amarilla admitió que estaba en contacto frecuente con Servián, quien le transmitía pedidos sobre problemas “sociales” en su zona de Luque, como obras de infraestructura o acceso a becas, pero negó tener contactos sobre temas “al margen de la ley”.

“Hablábamos siempre, estaba en contacto permanente como cualquiera de cualquier distrito. La gente te llama por algún temita, tu referente de cada zona”, dijo.

Afirmó conocer a Servián como una persona “humilde” y “un trabajador de la política” que “me apoyó con algunos votos en Luque”.

Altercado con Dionisio Amarilla

El senador Amarilla fue acusado ayer por su colega y correligionario Dionisio Amarilla de “meter funcionarios bajo la mesa” durante un altercado verbal entre ambos en la sede del PLRA en una conversación con representantes de jubilados sobre el cuestionado proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Líder Amarilla explicó hoy que la discusión comenzó cuando representantes de los jubilados calificaron de inconstitucional el proyecto de ley, del que Dionisio Amarilla es proyectista, impulsado por los representantes del movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el Congreso.

Según Líder Amarilla, su colega respondió en “tono burlón” a esas afirmaciones y reclamó que los jubilados no hayan acudido a hablar con él.

“Eso me rompió las pelotas, le dije: ‘Japiro, Dionisio... ¿Quién quiere hablar contigo? Si sos un secretario...”, relató y admitió que durante la discusión se produjeron “exabruptos que no corresponden”.