Superintendencia de Jubilaciones: para senador es claro que “quieren echar mano a fondos”

Continúa la polémica y críticas en torno a la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y desde el Senado hay muchas voces disidentes. Tal es el caso del senador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista que considera que hay una intención de “echar mano a los fondos” de las cajas jubilatorias.

En ABC AM 730 comentó que los proponentes de la ley dirán a los administradores de las Cajas en qué deben invertir su dinero, y qué deben modificar de sus estatutos. “La gente no fue escuchada. Hubo un acuerdo con sindicalistas que no representarían a la mayoría”, cree.

Mencionó que el proyecto esta mal redactado porque da margen de discreción al que sería Superintendente y al Poder Ejecutivo. Supone que posiblemente se hagan pequeñas modificaciones mañana, cuando se trate en Cámara Alta donde hay una mayoría a favor que tiene muchos votos.

“Procurador reconoció que el proyecto está mal redactado”, afirmó Filizzola

El Procurador General de la República, Marco Aurelio González conversó con los senadores, recordó Filizzola. “González reconoció que el proyecto esta mal redactado. Se refirió a uno de los decretos que modifica, pero no a la ley de 1998. Ahora dicen que se confundieron”, explicó el legislador opositor.

A criterio de Filizzola existen puntos técnicos que requieren mayor debate. Apunta a una absoluta irresponsabilidad que en 10 días se dictamine, porque esta propuesta entró recientemente.

Resaltó que se viene alertando del ritmo de endeudamiento de este Gobierno y que el Estado es un deudor, pues debe mucho dinero al Instituto de Previsión Social (IPS) y a otras Cajas.

