El festejo de gremios por la postergación de la ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones

Gremios de trabajadores de distintos sectores celebraron la postergación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, luego de que senadores opositores dejaron sin quorum la sesión en la que se estaba desarrollando su tratamiento. Las organizaciones estuvieron expresando su repudio a la ley manifestándose en inmediaciones del Congreso Nacional.

“Ha sido muy positiva, porque gracias a la presión organizada, finalmente los parlamentarios que se retiraron e hicieron que no se tenga el quórum, es un pequeño alivio, un pequeño oxígeno que nos da a nosotros la posibilidad de consolidar la participación organizada en la idea del rechazo de este proyecto y elaborar un proyecto verdaderamente que fiscalice, que controle, que supervise y denuncie las irregularidades que eventualmente puedan producirse en las diferentes entidades que administran fondos de jubilaciones”, dijo Grabriel Espínola, de la Otep-A.

Sin embargo, afirmó que están en alerta, y quedan expectantes a la decisión que tomen los senadores, a fin de tener la reacción correspondiente.

Tratan de traidores a dirigentes que firmaron acuerdo con el Gobierno

Gabriel Espínola tildó a los representantes de las centrales obreras que firmaron un acuerdo con el gobierno de “traicionar la lucha”, afirmando que desde la Otep-A no han entregado derechos a los sectores que buscan derogarlos.

“Fundamentalmente, los sectores comprometidos, los sectores de centrales que no hemos traicionado la lucha, que no hemos entregado derechos fundamentales como la seguridad social, como lo han hecho lamentablemente la burocracia sindical de las centrales, que entre gallos y medianoche firmaron un acuerdo que resultó ser que ni siquiera leyeron. Al final, sí acordaron, sí firmaron, porque en la víspera, a la noche, el ministro de Economía remite modificaciones, quieren decir que no leyeron las consecuencias de posibles de tal o cual reacción”, refirió.