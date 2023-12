Santiago Peña: “No hay un Mercosur donde le vaya bien solamente a algunos”

Con una promesa -que no cumplió- a su homólogo brasileño sobre que iba a hablar solamente por diez minutos, el presidente de la República, Santiago Peña, brindó un discurso en el inicio de la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Gran parte de las declaraciones del mandatario hicieron referencia a una “integración” entre Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y ahora también Bolivia, ya que según él, todos “los grandes logros” para la región, deberían darse dentro de la misma.

“Quiero animarme a soñar a que podamos nuevamente enfocarnos en esos grandes desafíos como región. En guaraní hay una frase que dice ya ovalema, ya es suficiente y no lo digo esto en el sentido que no queremos avanzar con la Unión Europea, queremos avanzar, pero creo que ya es suficiente para nosotros para dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar más hacia adentro”, argumentó.

Incluso sostuvo que a su criterio, Paraguay y los otros países que forman parte del Mercado Común del Sur se encuentran “en la mejor región del mundo y con mayor potencial” y ante esto, durante su gestión como Presidente, aseguró que trabajará “incansablemente en un proceso de integración”.

“No hay un Mercosur donde le vaya bien solamente a algunos”

Por otra parte, Peña también expresó que un problema que pueda tener algún país vecino -y en su ejemplo citó a Argentina- no solamente es un problema de ese país, sino es un “problema de todos”.

“No hay un Mercosur donde le vaya bien solamente a algunos y los ciclos económicos no afecten de manera diferente. Los problemas coyunturales que puede tener la hermana Argentina no son los problemas de Argentina, son los problemas de todos los países del Mercosur”, concluyó.

