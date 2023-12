Cobrarán multa de G. 100.000 a los que no votaron en las últimas elecciones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, anunció que se cobrará G. 100.000 de multa a todos aquellos que no hayan votado en las últimas elecciones. Las personas que hayan estado trabajando o tenido un impedimento importante para no sufragar podrán justificar su ausencia. Aún no está establecido cómo será el sistema de cobro de la sanción económica.