¿Bachi Núñez y Chilavert en un ring?: senador acepta pelea contra el ex arquero

El ex arquero de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert, desafío mediante su cuenta oficial de X al senador colorado cartista, Basilio “Bachi” Núñez, a una pelea de boxeo tras pedir que la justicia confisquen todos los bienes del hermano del senador, Óscar “Ñoño” Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes condenado a 11 años de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio de G. 42.503.556.035.

“Ya que eres tan guapo en los videos poniéndote los guantes, prepará el ring en Villa Hayes y toda la recaudación vaya a parar a la sala Oncológica de IPS, presenta tú la denuncia si tenés pruebas, jamás pedí favores a los corruptos, todo lo que tengo lo gané trabajando, vos no, bandido”, respondió al legislador en la red social.

Lea más: “Ñoño” Núñez, condenado a 11 años de cárcel y es enviado directo a prisión

Núñez, por su parte, aceptó el desafío, pero cambió algunas condiciones, como el lugar de la pelea, el tiempo en el que se debería realizar y el destino de lo recaudado. “ACEPTO José Luis Chilavert el desafío de BOXEO o UFC, que sea en LUQUE, en el Estadio, a 5 ROUND, en 2 meses, para que pases bien las fiestas, lo recaudado, 50% decido yo donde se destina, el otro 50% que sea para tu rehabilitación”, escribió en respuesta al desafío del ex arquero en su cuenta de X.

“Se creen dueños del Paraguay”

El ex arquero habló sobre el desafío con el senador y acusó a los políticos de que “se le pasan el traste a la Constitución Nacional” y que se creen los dueños del Paraguay, teniendo a “todos los familiares viviendo de las tetas del Estado”, mencionando los casos de nepotismo de Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso que tiene a casi toda su familia en cargos del Estado, así como también del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

“La gente en Paraguay pasa hambre en el interior. Es por eso que se llega a esta situación. A mí no me gusta llegar a las manos, pero es la única que queda, porque ellos manipulan todo desde la justicia. El Estado es el mayor deudor del IPS y ellos van a manejar ahora los fondos del IPS. Por favor, que no me agarren de tonto. Se cuelga de mi fama. Pero también es una manera de demostrarle al pueblo que no le tenemos miedo a estos personajes que vivieron siempre de las tetas del Estado. ¿Dónde está el dinero de la cooperativa San Cristóbal que todavía no volvió?”, fustigó Chilavert en conversación en la radio 780 AM.

Posteriormente, el senador colorado intentó calmar los ánimos y escribió: “La otra propuesta es sentarse a debatir a construir un Paraguay juntos y encontrar coincidencias, sin agresiones”.