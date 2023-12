Diputados ya tiene otra vez enfermería

La diputada Graciela Aguilera (PLRA, C) fue la encargada de “inaugurar” el servicio durante la última sesión ordinaria de Diputados, realizada al pasado miércoles.

“Me acabo de sentir mal y creo que muchos colegas no estaban al tanto -igual que yo- que ya tenemos nuevamente paramédicos en la Cámara de Diputados. Realmente hoy no amanecí luego bien y mi presión arterial estaba altísima y los paramédicos me acaban de salvar prácticamente”, dijo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) mencionó que el servicio se reestableció a pedido de colegas y por exigencia de la ley.

“Yo tuve una conversación con la compañía de seguros (médicos) que aclaramos, nosotros (diputados) no tenemos seguro, los funcionarios tienen seguro, (...) y accedieron a habilitar un puesto de atención médica sin que le cueste un guaraní más al Estado”, dijo.