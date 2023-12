“Nepobabies”: esto opinan los cursillistas de la UNA ante sonados casos

“Me parece una vergüenza porque dicen que están preparados para el cargo, pero realmente están ahí por sus padres, mientras que hay gente con necesidades y que realmente necesita un trabajo pero no conseguimos por falta de experiencia y otros no tienen ni plata para el colectivo ” ( Valeria, 17).

“Todavía no trabajo porque tengo como prioridad formarme primero. Es injusto que alguien entre por el apellido y esa persona no va a tener conocimiento suficiente para sus funciones si no se formó; es una falta de respeto para la gente que sí estudia y se forma” (Mateo, 18).