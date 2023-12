Cercanos a Latorre y Nano Galaverna, otros que están mejor en el Congreso

En los últimos días saltaron nombres de hijos de parlamentarios que fueron ubicados directamente por sus padres en el Congreso Nacional, con salarios muy por encima de lo que gana el común de las personas; en algunos casos sin ningún tipo de méritos ni concurso, solo por ser hijos de políticos. La ubicación de operadores políticos en la función pública es una vieja práctica que no cesa.

Diego Apolonio Obelar Núñez es una persona que en sus redes sociales muestra su “apoyo” al senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna. Según el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), es funcionario permanente de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 7.500.000.

Consiguió su comisionamiento a la Cámara de Senadores desde noviembre, que representa un plus en su sueldo de al menos G. 3.225.000. Con este traslado de la Cámara Baja a la Alta, su salario neto es de G. 10.725.000 al mes.

Su nuevo cargo en la Cámara de Senadores es como asesor de la Comisión de Deportes, que está presidida precisamente por Nano Galaverna y cuyo vicepresidente es otro cartista, Basilio “Bachi” Núñez.

En lo que respecta a sus antecedentes dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), acompañó la candidatura a intendente de Fernando de la Mora, del precandidato Alcides Samudio. Obelar era candidato a concejal municipal en esa misma lista, pero ambos perdieron en las elecciones.

Fotógrafa de Latorre

Otra de las funcionarias del Congreso Nacional que “ya está mejor”, como había prometido en campaña Santiago Peña, es la fotógrafa de la Cámara de Diputados, Katherine Francis Krone, fanática del diputado cartista Raúl Latorre.

De acuerdo con la SFP, Krone era funcionaria contratada con un salario de G. 2.200.000. Este salario se mantuvo hasta agosto de este año.

Desde septiembre empezó a estar mejor, con un meteórico aumento salarial. La funcionaria pasó de ganar el salario mínimo a percibir una remuneración de G. 7.200.000. Ese mismo mes ya aparece como funcionaria “permanente contratada”, según la web.

Para octubre de este año se vuelve a dar un llamativo aumento en su sueldo y en ese mes su presupuesto ya era de G. 9.820.000. Otro dato no menor es que ya pasa a ser funcionaria permanente.

El salto más importante en el salario se da en noviembre, cuando su sueldo ya trepó a G. 10.580.000.

En lo que respecta a la pestaña que tiene que ver con la profesión del funcionario, en el caso de Krone resalta que “no obra en legajo”.

Raúl Latorre hablará hoy

Finalmente el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, quien llevaba varios días “escondido”, dará hoy una conferencia de prensa a las 9:00 en la Presidencia de Diputados.

Justificó la presencia de sus hijos

Renato y Emilce Retamozo, hijos del senador colorado Ramón Retamozo, ocupan cargos en la función pública en distintas instituciones, por lo que el legislador fue consultado sobre su posible injerencia.

“La ley del nepotismo habla en su artículo primero, (que) el que está facultado para nombrar o contratar (es) un senador, que no tiene la presidencia, o un diputado que no tiene la presidencia. Tiene facultad para nombrar y para contratar. Entonces es un poco discutible esta situación, no quiero yo fundamentar con eso”, dijo Ramón Retamozo.

Insistió que legalmente como senador tiene la facultad para contratar o nombrar a un funcionario.