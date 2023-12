‘Nepobabies’ en el Congreso: “Es nepotismo puro y duro”, dice Montanaro

Pese a que en la Cámara de Diputados intentan minimizar y desconocer los casos de nepotismo en el Congreso con los hijos de legisladores en cargos con importantes salarios, a criterio del abogado Alfredo Montanaro esto claramente corresponde a un “nepotismo puro y duro”.

Ante toda la polémica, hoy el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, informó que se llevará a cabo un “concurso de méritos y aptitudes” para contratar a 50 jóvenes en el Congreso y, por otra parte, su director interino de Recursos Humanos, Máximo Medina, se lavó las manos e incluso aseguró que “no existe ningún caso de nepotismo”.

En respuesta, Montanaro aseguró que el nepotismo en Diputados se da ante la utilización de algún cargo para designar a familiares o amigos.

“Se violenta con el pretexto de los cargos de confianza y asesores; yo me pregunto en qué puede un chiquilín de 19 años asesorar a un diputado. Se violenta el sistema de concursos y que no nos vengan con otros cuentos”, declaró en comunicación con ABC AM 730.

Nepotismo: designaciones “sin el mínimo concurso”

El profesional también apuntó que las designaciones de los hijos de los legisladores se realizan “sin el mínimo concurso de sapiencia para ocupar un cargo”.

“Lamentablemente, estamos acostumbrados y hay que poner fin a este abuso de poder porque se deja de lado la honestidad y todos los valores del servicio público; tenemos una administración pública que es una de las menos eficientes de la región: lenta y decadente”, finalizó.

