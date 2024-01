Santi Peña: nepotismo es “más que nada un problema ético y moral”

En las últimas semanas se conocieron varios casos de presunto nepotismo en el Congreso, que envuelven a colorados cartistas y liberocartistas.

En un acto en la Escuela de Infantería de Vista Alegre, el presidente Santiago Peña fue consultado esta mañana si le preocupaban los casos, a lo que respondió: “A mí lo que me preocupa es la ausencia de reglas”.

En ese sentido, resaltó que para establecer las reglas se requiere la aprobación de la ley de rectoría del servicio civil, que el Ejecutivo anunció que remitiría este jueves al Congreso.

Mencionó también que el problema no pasa por la falta de aplicación de las leyes contra el nepotismo y el tráfico de influencias. “Estas leyes se han aplicado y están establecidas; lo que hay es más que nada un problema ético y moral, que choca muchas veces contra la aplicación de las leyes. Cuando no hay leyes, nosotros queremos aplicar criterios subjetivos que capaz lo que es moralmente para vos no necesariamente sea moralmente correcto para otras personas. Es por eso que vuelvo a insistir: reglas claras”, alegó.

Lea más: “Nepobaby”: hijo de diputada ya no acude a oficina, tampoco sus “niñeras” con salario público

Conversa con correligionarios

Al ser consultado si conversó con sus correligionarios que cometieron presunto nepotismo, como el titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, Santi Peña respondió que mantienen una conversación fluida. No obstante, agregó: “Lo que nosotros tenemos que discutir son reformas institucionales, no cuestiones anecdóticas y personales. Como presidente no puedo gobernar en función a un interés de una persona o de un poder del Estado, sino a través de reglas que tenemos que llevar adelante”.

Asimismo, señaló que “si hay alguien que cree que se ha incumplido alguna ley, pues existen los mecanismos. El Ministerio Público tiene la obligación de llevar adelante la investigación, pero -hasta donde yo entiendo- no hay ninguna ley. Insistió que es un problema de ausencia de leyes y resaltó que se requiere aprobar la reforma del servicio civil.

Lea más: Usan el Congreso Nacional para ubicar a sus familiares con jugosos salarios

“Beto” Ovelar habría ingresado a su hijo Alejandro “Tratito” Ovelar en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el joven renunció por la presión mediática y ciudadana.

Otros cartistas que tienen “nepobabies” en el Congreso son el diputado José Domingo “Mino” Adorno y el vicepresidente Pedro Alliana.