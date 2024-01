Diputado que contrató a su esposa: “Hay que ser rova atã en política”

El diputado colorado Benjamín Cantero (bancada independiente) sigue justificando la contratación de su esposa, Silvia Noemí Vega, como asesora en la Cámara de Diputados con un sueldo de más de G. 12.000.000. Esta vez, dijo que en política “hay que ser rova atã y pire hatã” (cara dura y piel curtida, en guaraní).

Además, sin darse cuenta cometió sincericidio, diciendo que habló del tema con su esposa y que esta le dijo que “nosotros nunca vivimos de esto (de la política), siempre trabajamos”.

“Mi esposa me dice luego que nos metimos en la boca del lobo, pero esto es política. Hay que ser ‘pire atã’ y ‘tova atã”, expresó el parlamentario a la 1080 AM.

Diputado Benjamín Cantero pide “empatía” a la ciudadanía

Se dirigió a la ciudadanía y pidió “empatía”, mientras a él y su cónyuge obtienen mensualmente del Estado G. 45.000.000. Según el legislador, actualmente “ya no se despilfarra” dinero en el Congreso Nacional, sino que eso era antes.

Bajo la presidencia de Raúl Latorre fueron contratados sin concurso más de 300 funcionarios en la Cámara de Diputados.

Enfatizó que en su caso no es nepotismo. “Es un cargo de confianza; no soy administrador de gastos yo yo no le contraté. Raúl Latorre firmó”, expresó.