Diputado justifica contratación de su esposa, niega nepotismo y descarta renuncia

Silvia Noemí Vega, esposa del diputado colorado Benjamín Cantero, fue nombrada como asesora en la Cámara de Diputados con un suelo de más de G. 12 millones. Su marido aseguró hoy que ayer solo “bromeó” al decir que la contrató porque no podía trabajar con otras mujeres, pero consideró que ella “se merece” el cargo.

“Ella me acompaña siempre a todos lados (...) Como el cargo de asesora es de confianza, quién mejor que ella. Antes luego ella ya hacía ese trabajo”, señaló el parlamentario esta mañana. Cantero aseguró que ella tiene preparación académica e idoneidad.

“Entiende cómo funciona la cuestión, me ayuda a desarrollar los proyectos y también es la que se va y visita los ministerios, llevando los pedidos de los municipios del departamento”, señaló sobre su idoneidad.

Consultado con respecto a dónde hace oficina su esposa, respondió que generalmente está siempre “detrás” de él, recorriendo las instituciones y departamentos, pero que algunas veces hace oficina en la sede parlamentaria que instalaron en Curuguaty.

Diputado niega nepotismo

En un momento dado, aseguró que no cometió nepotismo, puesto que él no ocupa ningún cargo administrativo y no puede contratar a nadie. “Yo propuse el nombre y se le llamó porque es una persona con idoneidad y de mi confianza”, insistió.

Aseguró en que él no tiene la potestad de contratar y por eso no es nepotismo. “Yo propuse, pero no le obligué a nadie. Propuse, se le llamó y está ahí”, subrayó.

Sobre sus declaraciones ayer, cuando señaló que no puede llevar a otra mujer a su oficina porque tendrá problemas con su esposa, dijo que “fue una broma” que le “salió el tiro por la culata”.

En otro momento, señaló que el salario de su esposa apenas alcanza para cubrir su combustible, pues van y vienen de su departamento varias veces a la semana. Estimó un gasto de G. 9 millones en ese sentido.

“A nosotros nos sale mucho más caro estar ocupando el cargo. A mí me gusta ayudar a la gente, ayudar a los más vulnerables”, dijo el diputado para luego agregar que él lleva años trabajando en actividades sociales y que por ello le propusieron candidatarse.

“No va a renunciar”

“Todo lo que tengo es gracia al sudor de nuestra frente. La gente acá nos conoce, en los 16 municipios nos conocen. La gente puede entender como quiera, no voy a cambiar la forma de pensar a nadie. Pero, uno, no es caso de nepotismo y, otro, todas las ayudas sociales que venimos realizando -no solamente ahora- salen de nuestro pecunio, la gente sabe, por eso me propusieron este cargo”, manifestó para ABC Cardinal.

Finalmente, descartó tajantemente que su esposa abandonará el cargo. “No va a renunciar, de ninguna manera”, sentenció.