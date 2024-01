“Neposister” de Roya Torres también ocupó irregularmente oficina pública

La joven Patricia Alejandra Orué Estigarribia, hermana de crianza de la diputada Roya Torres (PLRA), pertenece al plantel de funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados.

Se trata de una de los funcionarios que aparecieron la semana pasada en la sede regional de la Diben (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social).

Antes de la intervención por la ocupación irregular de la sede, en la oficina de la Diben de Ciudad del Este estaban asignadas Carolina Chávez (jefa), Cristina González y Verónica Ibarra para cumplir funciones, según había indicado el director de la institución, Fernando Ortellado.

Lea también: Destituyen de la Diben a funcionaria que ubicó a “nepobaby” en una oficina de Alto Paraná

La semana pasada, la sede de la Diben literalmente fue invadida por los funcionarios de la oficina parlamentaria de Roya Torres, para escoltar al “nepobaby” Elías Martín Godoy Torres (hijo de la legisladora) e impedir que sea entrevistado por la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Neposister” de Roya Torres simuló ser de la Diben

Los funcionarios de la oficina parlamentaria de Roya Torres se quedaron toda una mañana en la sede regional de la Diben, simulando ser personal del ente.

Entre los funcionarios “invasores” estaba Orué Estigarribia, quien fue captaba por un equipo de Abc cuando acomodaba unos papeles en un estante en la oficina de la Diben.

También se encontraban irregularmente en el lugar Wilson Rojas.

“Neposister” de Roya Torres, sin concurso de méritos y con aumento salarial

Al igual que el “nepobaby” Elías Martín, Orué Estigarribia ingresó a la Cámara de Diputados sin concurso de méritos y aptitudes en marzo de 2022.

Le puede interesar: “Nepobaby”: hijo de Roya Torres se encerró con llave en oficina parlamentaria

Inicialmente la “neposister” de Roya Torres percibía una remuneración de G. 3.500.000, pero desde septiembre pasado cobra G. 6.000.000.

Según la planilla de la Cámara de Diputados, Orué Estigarribia cumple la función de “asesora”. No obstante, en el apartado de profesión dice: “no obra en el legajo”. Es decir, en la institución legislativa no hay constancia de que tenga un título profesional.

La joven “asesora” fue vista solo una vez en la oficina parlamentaria de Ciudad del Este y fue el miércoles pasado cuando amenazó a periodistas con romper sus equipos si seguían filmando a Elías Martín.

Si bien la joven Patricia Alejandra y Roya Torres no tienen el mismo apellido, Patricia creció con la familia de la diputada y por ello son consideradas como hermanas en esta zona.

Renuncia

El miércoles pasado, la diputada Roya Torres había anunciado la renuncia de su hijo Elías Martínez al cargo de “asesor” con salario de G. 9.500.000, tras las críticas a la polémica contratación del joven de 19 años que apenas terminaba el bachiller. Aunque hasta el momento aún no se presentó la carta de dimisión.