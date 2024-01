Nombramiento de embajador en Argentina en “stand by”

El gobierno de Santiago Peña (colorado) tiene aún como materia pendiente el nombramiento del embajador paraguayo en Argentina, cargo diplomático vacante desde marzo del 2021.

Días atrás, consultado sobre el punto, el Mandatario informó que la Cancillería nacional sigue en el estudio de perfiles. Agregó que la administración del presidente argentino Javier Milei (asumió el 10 de diciembre del 2023) se encuentra actualmente abocado en reformas muy importantes referentes a la situación económica.

Las sede de la Embajada en Argentina, ubicada en la Av. Las Heras 2545, ciudad de Buenos Aires (Bs. As.), está sin embajador desde marzo de 2021. Fue cuando fue destituido el entonces jefe diplomático en Buenos Aires, Julio César Vera Cáceres, actual titular de Puertos (ANNP).

Socio clave

Argentina es un socio clave e histórico del país. Comparten la posesión de la Entidad Binacional Yacyretá, que debe resolver los pagos por la energía cedida y la antigua deuda por la construcción de la represa. Otro tema candente con el vecino país es el cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, que aún no está resuelto.

Actualmente, el Paraguay tiene 17 embajadas vacantes en el exterior. Desde el 15 de agosto pasado, Peña ya nombró al embajador en Israel, Alejandro Rubin, y remitió para su estudio en el Senado la nominación del embajador concurrente en Venezuela, Enrique Jara Ocampos, actual embajador en Panamá.

Para el Gobierno, dar por terminadas las funciones de un embajador que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior, cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199), si es casado, y US$ 18.398 (2 salarios de US$ 9.199 ), si es soltero, de acuerdo a datos oficiales.