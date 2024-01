Kattya González: Peña no puede ni quiere enfrentar la mafia que le rodea

La legisladora refirió que el anuncio de Peña de la Ley de la Carrera del Funcionariado fue más bien una cortina de humo para aplacar las críticas y que no hay una intención real de acabar con el nepotismo.

“Él (Peña) lo que sale es a dar un discurso políticamente correcto porque no puede ni quiere enfrentar a la mafia que le rodea”, acusó González al explicar que la ley planteada tampoco será solución en sí misma, ya que incluso puede volver a ser atacada con acciones de supuesta inconstitucionalidad u otras vías.

“Esta ley no va a afectar al Poder Legislativo. La ley del Servicio Civil de manera específica, según nos adelantó el ministro de Economía y Finanzas (Carlos Fernández Valdovinos), no va a afectar al Poder Judicial ni al Legislativo, va a afectar a las instituciones que dependen del Ejecutivo y nosotros vamos a seguir rigiéndonos por la nada misma”, adelantó.

Insistió en que lo que buscaría el Gobierno es adormecer las críticas y remarcó que en realidad la ley no es el problema, sino todo un esquema mayor detrás.

“La ley no es el problema, es la falta de cultura institucional y la sinvergüencería galopante que se apoderó de manera endemoniada de políticos que finalmente apuestan a la falta de existencia de consecuencia electoral. Esta gente sabe que no le va a pasar nada y que va a recurrir a su mismo modus operandi, amañando elecciones, comprando cédulas y votos. Acá hay que decir, esta claque no es poderosa, es tramposa”, afirmó.