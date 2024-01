Diputada denuncia “amenaza” luego de pedir auditoría a Caja de Jubilados Municipales

La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, mediante una nota, solicitó que la Contraloría General de la República (CGR) haga una fiscalización integral de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal ante denuncias de supuestas irregularidades financieras y administrativas, ya que la institución estaría en quiebra técnica y sigue sin pagar la totalidad de los haberes jubilatorios del mes de diciembre.

Ante esto, luego la legisladora comunicó que recibió una “amenaza” por parte de las autoridades de esta Caja y mediante esto, considera que buscan acallarla o censurarla para que desista con su intención de indagar sobre cómo se está administrando la mencionada institución.

“Qué atrevidos que son para exigirle a una autoridad nacional con inmunidad de opinión que no se refiera a esta situación; me parece una locura que busquen que no se hable de esto porque supuestamente es una maravilla y revisando los informes, los jubilados al 20 de enero todavía no cobraron lo de diciembre”, apuntó.

Diputada asegura que no la van a acallar

De igual manera y pese a la “amenaza”, la diputada Rocío Vallejo aseguró que no la van a acallar y sostuvo que continuará insistiendo hasta que la Contraloría “entre a auditar absolutamente todo”, incluso hasta los altos salarios que tienen algunos directivos.

“Hay demasiadas irregularidades por investigar y demasiado por ver; esa caja históricamente tiene problemas gravísimos y les molesta que se evidencie esto”, detalló en comunicación con ABC AM 730.

