Las medidas urgentes de Nakayama para frenar despilfarro en el Congreso

Eduardo Nakayama, exliberal y considerado independiente dentro de la Cámara de Senadores, pretende que la ciudadanía en general pueda conocer cuáles son las decisiones administrativas que toma tanto el presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) como Raúl Latorre (ANR-HC) que preside Diputados. Articula esta acción tras entregar una nota con “medidas urgentes” para detener el despilfarro en el Congreso.

Sin embargo, en su cuenta de X, Nakayama sostuvo que en la secretaría de Latorre se negaron a recibir copia de la nota. El pedido del legislador indica a Ovelar a que disponga de manera inmediata la publicación de:

- Resoluciones emanadas de su presidencia: incluyendo resoluciones administrativas de nombramientos, contrataciones y demás.

- También que ordene la adecuación de la página web para permitir el acceso directo, en formato PDF.

Ante el crecimiento del número de funcionarios, el senador insta a racionalizar los gastos. Que se sincere y depure el plantel, descontratando o no renovando algunos contratos para combatir el planillerismo.

El pedido que le hace a directores administrativos y de talento humano

En otra parte del documento, Nakayama apunta a los directores administrativos y de talento humano para que sean convocados y presentes tres planillas electrónicas de excel con varias informaciones.

- Cantidad de funcionarios nombrados con sus cargos (incluidas jefaturas y direcciones), salarios, bonificaciones y otras asignaciones, año de nombramiento y oficina en la que presta servicio, así como también, información de marcación o exención de la misma y jefe directo o legislador al que responde. Título, grado o posgrado académico (si posee).

- Cantidad de funcionarios contratados con sus cargos (incluidas jefaturas y direcciones), salarios, bonificaciones y otras asignaciones, año de ingreso y oficina en la que presta servicio, así como también, información de marcación o exención de la misma y jefe directo o legislador al que responde. Título, grado o posgrado académico (si posee).

- Lista de funcionarios que se hallen comisionados a otras instituciones del Estado indicando fecha de comisionamiento, salario, bonificaciones y otras asignaciones.

El objetivo, según explicó es verificar si se llegó hasta triplicar la presencia de funcionarios o hallar la existencia innecesaria de una gran cantidad de funcionarios, jefes o directores, con sus respectivas bonificaciones y extras del 30% por responsabilidad en el cargo.

En ese sentido, exhorta a aplicar las siguientes medidas administrativas urgentes:

a) Descontratar o no renovar contratos a asesores que no cuentan con funciones, no se hallan asignados a alguna Comisión específica o legislador.

b) Prescindir de funcionarios de menos de dos años que no sean indispensables para el normal funcionamiento del Congreso.

c) Eliminar sobresueldos innecesarios. Salarios van de G. 2.800.000 a G. 19.000.000 (base) pero que encima de los mismos, se pagan bonificaciones de G. 2.590.000- y sobre la suma de ambos (salario más bonificación) otro sobresueldo del 30% en concepto de “responsabilidad en el cargo” cuando muchos de los jefes o directores hoy día ya no cumplen dichas funciones, careciendo de tales responsabilidades y percibiendo dichas remuneraciones de manera irregular.

d) Luego de estas medidas, podrá eliminarse hasta el 70% de las direcciones, dejando apenas las correspondientes a las Comisiones Permanentes del Congreso y de bancadas, proponiendo que el criterio a utilizarse, tanto para la asignación de un espacio físico como el de “director de bancada o asignación de otros funcionarios se disponga recién a partir de bancadas o bloques de 3 o más legisladores.

e) En caso de hallarse casos comprobados de planillerismo, remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Como una observación, el parlamentario mencionó en su nota que con esta situación se genera una injusticia salarial en el Congreso.

Resaltó que existen funcionarios preparados que no cobran un sueldo acorde, mientras que familiares, apadrinados que no cumplen funciones, perciben millones de guaraníes, generándose una sangría al Estado, concluyó.