“Hurreras” de HC siguen aferradas a sus cargos en la Contraloría General

El propio Contralor General de la República, Camilo Benítez, indicó a ABC Color que, finalizado los sumarios, no se pudo emitir una sanción de desvinculación. Esto, debido a que en ese entonces no existía un reglamento interno o código de ética que pueda definir la conducta de los funcionarios, según Benítez.

Lea más: Hurreros colorados de la Contraloría defienden al significativamente corrupto

“Antes de dicho sumario no estaba prohibida la conducta de realizar política de forma activa, por tanto, no se sancionaban esas actividades (no estaba prohibido) y como las normas deben regir para el futuro, no pudimos emitir una sanción de desvinculación en aquel entonces” mencionó el titular del ente de control.

No corrió con esta misma suerte el funcionario José Luis Torales, expresidente del Partido Encuentro Nacional (PEN), que desde 2021 estaba comisionado en la Cámara de Senadores, específicamente, en el despacho de la opositora senadora Kattya González (PEN).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la fecha, Torales ya renunció a la presidencia del PEN, la Contraloría le abrió un sumario, dejó sin efecto su comisionamiento al Senado y como si fuera poco, la Fiscalía anunció que lo investigará por la sospecha de haber cobrado doble salario.

Triple aguinaldo

Según la planilla de diciembre de 2023 de los funcionarios de Contraloría, Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, tiene el cargo de auditora y cobró G. 20.067.942 en dicho mes.

A su vez, Ruth Carolina Galeano Duarte, recuperó su cargo de “directora de área” que ya tenía antes de ser sumariada, y cobró G. 32.907.199 en total.

Estos montos incluyen sus sueldos mensuales, bonificaciones y triples aguinaldos, que se exponen en la infografía adjunta.

Por ejemplo, La funcionaria Galeano Duarte se llevó cuatro aguinaldos, además de su sueldo mensual y de otras remuneraciones que aparecen en la planilla, como gastos de representación.

Por su parte, Danna, tuvo tres aguinaldos. Uno de ellos es por “bonificación y gratificaciones especiales”.

Lealtad en manifiesto

Danna Arias Valentino y Ruth Galeano Duarte firmaron, el pasado 27 de enero de 2023, un manifiesto en nombre de la “Coordinadora Colorada de la Contraloría General de la República con Honor” para “rechazar rotundamente” las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Lea más: Contraloría: Recomiendan que hurreras cartistas sean puestas bajo disposición de Recursos Humanos

En el documento, ambas funcionarias afirman que mantienen una “firme lealtad a nuestro presidente del Partido Colorado, don Manuel Cartes Jara.”

La “Coordinadora” calificó la sanción de EE.UU. como una “intromisión” en las políticas internas de Paraguay, además de que la medida, supuestamente, tenía como objetivo perjudicar al Partido Colorado por sus ideales de conservadurismo, nacionalismo, republicanismo y corporativismo.

Lea más: Horacio Cartes es "significativamente corrupto" para Estados Unidos

Prohibido desde marzo de 2023

El Contralor General de la República, Camilo Benítez, señaló ayer que, a partir del caso de las funcionarias Arias Valentino y Galeano Duarte, está totalmente prohibido realizar actividad política.

“Cambiamos las reglas y prohibimos que nuestros funcionarios realicen política de forma activa dentro de los partidos políticos”, sostuvo Benítez. Estas nuevas disposiciones entraron en vigencia desde marzo de 2023.